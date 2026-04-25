Mrlje od vina, kafe, masnoće ili krvi mogu delovati kao veliki problem, posebno ako želite da izbegnete jake hemikalije.

Dobra vest je da postoje jednostavni i prirodni načini za čišćenje tepiha, koji mogu vratiti svežinu i čistoću bez skupih sredstava.

Prvo pravilo: reagujte odmah

Kod svake mrlje najvažnije je da reagujete što pre. Sveže mrlje se mnogo lakše uklanjaju nego stare.

Umesto trljanja, mrlju treba lagano tapkati papirnim ubrusom ili čistom krpom, kako se ne bi dodatno uvukla u vlakna tepiha.

Soda bikarbona za masnoću i neprijatne mirise

Soda bikarbona je jedan od najefikasnijih prirodnih saveznika u domaćinstvu. Odlično upija masnoću i neutrališe mirise.

Kako se koristi:

Pospite sodu direktno na mrlju

Ostavite da deluje nekoliko sati

Usisajte ostatak

Po potrebi, postupak možete ponoviti.

Sirće i voda za mrlje od vina i kafe

Za uklanjanje mrlja od vina i kafe efikasna je kombinacija sirćeta i vode. Ova mešavina pomaže u razgradnji pigmenata i osvežava vlakna tepiha.

Nanesite rastvor na mrlju, ostavite kratko da deluje, a zatim tapkajte suvom krpom dok mrlja ne nestane.

So kao brzo rešenje za mrlju od vina

Ako prospe vino, so može biti prvo i najbrže rešenje.

Pospite je preko sveže mrlje kako bi upila tečnost i sprečila širenje fleke. Nakon toga očistite ostatak blagim rastvorom.

Hladna voda za uklanjanje mrlja od krvi

Kod mrlja od krvi najvažnije je koristiti hladnu vodu. Topla voda može učiniti da se mrlja trajno zadrži u vlaknima.

Tapkajte hladnom vodom dok mrlja ne počne da bledi, a zatim po potrebi dodajte blagi sapun.

Blagi sapun za univerzalno čišćenje tepiha

Blagi sapun u kombinaciji sa vodom može pomoći kod različitih vrsta mrlja.

Napravite laganu penu, nanesite je na mrlju, a zatim obrišite čistom, vlažnom krpom i ostavite da se prirodno osuši.

Limun za osvežavanje svetlih tepiha

Limun deluje kao prirodni izbeljivač i dezodorans, pa može pomoći kod svetlih tepiha i blagih mrlja.

Koristite ga u manjim količinama i uvek prvo testirajte na skrivenom delu tepiha.

Saveti za dugotrajno čist tepih