Najvažnije:

Očekuje se da će američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner danas u Pakistanu učestvovati u razgovorima sa Iranom, ali postoje pomešane poruke.

Teheran negira da postoje planovi za direktne pregovore sa američkim timom u Islamabadu, gde se iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sastajao sa pakistanskim zvaničnicima.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će Iran dati ponudu SAD.

Tramp je sugerisao da neizvesnost oko iranskog rukovodstva komplikuje razgovore.

Dan nakon što je objavljeno tronedeljno produženje prekida vatre, Izrael je rekao da će nastaviti da napada „svaku pretnju“ u Libanu, prema rečima premijera Bendžamina Netanjahua, koji je rekao da Hezbolah pokušava da poremeti primirje.

Iran: Veći deo raketnih kapaciteta zemlje još nije iskorišćen

Ministarstvo odbrane Irana saopštilo je da značajan deo raketnih kapaciteta te zemlje još nije iskorišćen.

Portparol tog ministarstva Reza Talaei-Nik naveo je da su oružane snage zadržale dominaciju nad nebom tokom operacija i da zemlja proizvodi više od 1.000 vrsta oružja na domaćim proizvodnim linijama, preneo je danas iranski Press TV.

Prema njegovim rečima, odbrambeni kapacitet je rezultat više od 25 godina ulaganja, a proizvodnja se nastavlja i u slučaju oštećenja pojedinih objekata.

Tramp: Iran planira da ponudi nešto što će biti u skladu sa zahtevima Amerike

Američki predsednik Donald Tramp rekao je sinoć da Iran planira da ponudi u pregovorima "nešto što će biti u skladu sa zahtevima Sjedinjenih Američkih Država".

"Oni daju ponudu i moraćemo da vidimo", rekao je Tramp Rojtersu tokom telefonskog intervjua. On je izjavio da će "Iran dati ponudu usmerenu na zadovoljavanje zahteva SAD". Tramp je sinoć rekao i da američki zvaničnici sada pregovaraju "sa ljudima koji su trenutno na vlasti" u Iranu, preneo je BBC.

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je u međuvremenu da je Iran zatražio novi sastanak uživo sa američkom vladom, najavljujući da će izaslanici američkog predsednika Džared Kušner i Stiv Vitkof danas otputovati u Pakistan.

Američki izaslanici Vitkof i Kušner putuju u Pakistan na razgovore o Iranu

Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner putuju u Pakistan radi razgovora u vezi sa Iranom, saopštila je Bela kuća.

Prema navodima portparolke Bele kuće Kerolajn Livit, Iran je izrazio spremnost za razgovore, dok je potpredsednik SAD Džej Di Vens u pripravnosti da se priključi ukoliko pregovori budu uspešni, preneo je BBC.

Bela kuća je navela da je odluka o slanju izaslanika doneta kako bi se "saslušala iranska strana", uz ocenu da je poslednjih dana zabeležen izvestan napredak.

Istovremeno, Teheran ističe spremnost za pregovore, ali ukazuje na prepreke poput blokade i pretnji.

