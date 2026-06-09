"Što se tiče našeg taktičkog nuklearnog oružja, ono ne preti Sjedinjenim Državama i ne potkopava jednačinu bezbednosti koja je uspostavljena u ranoj postsovjetskoj eri, a koja i danas čini osnovu strateške stabilnosti. Kada se pokrene pitanje taktičkog nuklearnog oružja, naši oponenti govore o našem taktičkom oružju, a mi govorimo o njihovom taktičkom oružju. Ali mi razgovaramo o različitim potencijalnim mogućnostima nuklearnog oružja. Pokušaji da se ovom pitanju da prioritet u dijalogu o strateškoj stabilnosti ili bilo kakvim pregovorima o kontroli nuklearnog naoružanja trenutno su uzaludni", rekao je Belousov.

Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope, dodao je.

"Uzimajući u obzir potencijal za napad na važnu civilnu i vojnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji, američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi u suštini je strateško. Stoga insistiramo da se ono povuče iz Evrope, vrati u Sjedinjene Države i da se demontira sva infrastruktura za njihovo raspoređivanje u Evropi", objasnio je.

Prema njegovim rečima, konferencija za pregled Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja, održana u aprilu i maju u Njujorku, otkrila je da "nuklearnoj petorci" ne samo da nedostaje konsenzus o nizu fundamentalnih pitanja, već je razvila i "određeno trojstvo".

"Trenutno je nemoguće govoriti o jedinstvu među 'petorkom', odnosno o jedinstvenom stavu pet država – Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Država – o nizu pitanja koja ih direktno pogađaju kao strane Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Tokom diskusija na konferenciji, određeno trojstvo bilo je očigledno među 'nuklearnom petorkom': Rusija i Kina sa jedne strane, Francuska i Velika Britanija sa druge strane, i Sjedinjene Države koje stoje odvojeno", rekao je Belousov.

Prema njegovim rečima, to je bilo najočiglednije tokom diskusije o američkoj inicijativi, koja predviđa pokretanje multilateralnih pregovora o strateškoj stabilnosti, kontroli naoružanja i nuklearnom razoružanju.

"Tokom konferencije, američka ideja je predstavljena kao najperspektivnija, koju je podržao niz zemalja koje predstavljaju Kolektivni zapad. Aktivno su je promovisale i zahtevale da Rusija i Kina pozitivno odgovore na ovu inicijativu. Štaviše, američka delegacija je to protumačila kao predlog koji se već materijalizuje i koji će biti dalje razvijen, budući da je, prema rečima naših američkih kolega, već bilo izvesne reakcije Rusije i Kine", objasnio je Belousov.

Štaviše, kako dodaje, predstavljeno je kao da su Velika Britanija i Francuska već signalizirale svoju spremnost da se pridruže ovim pregovorima i učestvuju u njima. Napomenuo je da se upravo tokom diskusije o ovom pitanju pojavila "trojna" priroda petorke.

Prema rečima ruskog diplomate, francuska i britanska delegacija u Njujorku su "veoma oprezno" potvrdile izveštaje o navodnoj spremnosti ovih zemalja da učestvuju u multilateralnim pregovorima o nuklearnom razoružanju. Istovremeno, pozivale su se na poseban status nuklearnih država, s obzirom na to da njihovi nuklearni arsenali nisu uporedivi sa onima Sjedinjenih Država, Rusije i Kine.

"Naša delegacija je izrazila ozbiljne sumnje u vezi sa izvodljivošću američkog predloga. Štaviše, više puta smo podsećali na rusku inicijativu, koju smatramo izuzetno važnom – mislim na predlog koji je ruski predsednik Vladimir Putin izneo prošlog septembra", rekao je Belousov.

Podsetio je da je predlog pozivao Rusiju i Sjedinjene Države da se obavežu da će se pridržavati ograničenja strateškog naoružanja predviđenih sporazumom još godinu dana nakon isteka Novog START sporazuma.

"Naglasili smo da je ruska inicijativa imala za cilj stvaranje povoljnog okruženja za moguće pregovore o kontroli naoružanja i nastavak dijaloga o strateškoj stabilnosti", zaključio je Belousov.