Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost emisije "U sredu sa Bojanom Bilbijom", koja će biti emitovana danas od 17 časova na Prvom programu Radio Beograda, a građani će razgovor moći da prate i putem Jutjub kanala Radio Beograda.

Tokom emisije biće reči o najvažnijim pitanjima za Srbiju, izazovima koji stoje pred državom, odnosima u regionu, kao i o globalnim političkim kretanjima koja utiču na čitav svet.

"U sredu sa Bojanom Bilbijom" predstavlja novi autorski projekat Radio Beograda, posvećen najvažnijim političkim, geopolitičkim i društvenim temama koje oblikuju svakodnevni život građana Srbije i utiču na međunarodne procese.

Reč je o novom multimedijalnom formatu koji publika može ne samo da sluša na talasima Radio Beograda 1, već i da prati putem digitalnih platformi.

Kroz razgovore sa sagovornicima iz sveta politike, diplomatije, ekonomije, nauke, medija i javnog života, emisija nastoji da ponudi širu analizu događaja i prostor za dijalog o pitanjima koja određuju sadašnjost i budućnost Srbije.

Emisija "U sredu sa Bojanom Bilbijom" počinje danas u 17 časova na Prvom programu Radio Beograda i na Jutjub kanalu Radio Beograda.