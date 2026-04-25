Pevačica Olja Karleuša (45) pre nekoliko godina povukla se iz javnosti kako bi se u potpunosti posvetila porodici i odrastanju deteta.

Već dve decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Predragom, koji se ne eksponira u medijima.

On je uspešan biznismen i direktor firme, a porodica poseduje i hotel na popularnom skijalištu na Kopaoniku.

Iako se često može čuti da se Olja "bogato udala", pevačica takve navode ne voli i ističe da nije zavisila od muzike.

Svoju muzičku karijeru doživljavala je kao dodatni izvor prihoda, dok je suprug preuzeo vodeću ulogu u njihovom poslovanju.

-Od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme - objasnila je u jednoj izjavi.

Takođe je ispričala i da je neposredno pre jednog snimanja imala nesuglasice sa suprugom.

-Ne volim da mi povlađuje u svemu, više cenim kada mi kaže kako stvari stoje. A to što me sasluša ne znači mnogo ako određene stvari neće da uradi po svom uverenju. Zanimljivo je da pričamo o braku, jer sam se sinoć posvađala sa mužem, pa su mi potrebne ozbiljnije teme - rekla je Karleuša u emisiji "Magazin In", a na pitanje oko čega se često prepiru, dodala je:

-Ma to su uvek sitnice, uveče se posvađamo, ujutru već normalno razgovaramo - zaključila je pevačica.