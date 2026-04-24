Svet
TRAGEDIJA NA SIBIRU Lavina odnela život planinara, troje spaseno u poslednjem trenutku!
Jedan planinar poginuo je danas, a troje ih je pronađeno živo nakon što je njihova grupa zahvaćena lavinom na planini Munku-Sardik u Burjatiji na jugositoku Sibira u Rusiji, saopštilo je danas regionalno Ministarstvo za vanredne situacije.
"Zadobili su povrede različite težine. Spasioci su im pružili prvu pomoć i prevezli ih u kamp, gde su predati osoblju hitne medicinske pomoći", navodi se u objavi regionalnog ministarstva na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.
Tokom pretrage područja, tamo je pronađeno telo još jednog člana grupe, koja se sastojala od sedam ljudi.
Prema preliminarnim izveštajima, dok se grupa planinara pela na vrh Ustav na njih je palo snežno klizište. Trojica planinara koja su bila u blizini uspela su da prijave incident putem radija.
Veruje se da su ostali ostali zatrpani pod snegom.
Istražni komitet je pokrenuo slučaj zbog nebezbednih usluga.
Jedan od planinara rekao je za RIA Novosti da je u noći pogibije penjača na Munku-Sardiku duvao jak vetar i da je temperatura bila minus pet stepeni.
Možda vas zanima
Komentari (0)