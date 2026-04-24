Rusija bi mogla da se suoči sa ozbiljnim unutrašnjim potresima, pa čak i ponavljanjem događaja nalik revoluciji iz 1917. godine, ukoliko vlast hitno ne reaguje na rastuće nezadovoljstvo građana – upozorio je lider Komunističke partije Genadij Zjuganov.

On je u obraćanju u Državnoj dumi istakao da se ekonomska situacija pogoršava i da je početak godine bio, kako je naveo, izuzetno težak.

– Više puta smo upozoravali da ekonomija ide ka urušavanju. Prvi kvartal bio je izuzetno loš. Ako se hitno ne preduzmu mere, možemo se suočiti sa scenarijem sličnim 1917. godini. Nemamo pravo da dozvolimo takav razvoj događaja – poručio je Zjuganov.

Njegove reči odnose se na istorijski preokret kada su boljševici preuzeli vlast nakon pada cara Nikolaja Drugog, što je dovelo do decenija komunističke vlasti u Rusiji.

Rastuće nezadovoljstvo

Upozorenje dolazi u trenutku kada se sve više govori o nezadovoljstvu u ruskom društvu.

Dodatnu pažnju izazvale su izjave influenserke Viktorije Bonje, koja je u video obraćanju direktno poručila da među građanima postoji strah i pritisak.

– Ljudi se boje. Boje se i oni koji javno istupaju, i oni koji vode institucije – rekla je, naglašavajući da takva atmosfera može dovesti do ozbiljnih posledica.

Njen video izazvao je ogromnu pažnju, sa desetinama miliona pregleda, ali je ubrzo uklonjen sa društvenih mreža.

Kremlj je odbacio tvrdnje da postoji skrivanje informacija od predsednika, ali je istovremeno priznao da radi na rešavanju određenih problema koje je javnost istakla.

Pad podrške i problemi sa internetom

Prema podacima ruskih agencija za istraživanje javnog mnjenja, podrška predsedniku beleži pad u odnosu na raniji period.

Jedan od razloga nezadovoljstva jeste i ograničenje pristupa internetu, uključujući poteškoće sa popularnim aplikacijama i mobilnim mrežama, što je posebno pogodilo velike gradove poput Moskve i Sankt Peterburga.

Ove mere izazvale su frustraciju među građanima, ali i u poslovnim i vojnim krugovima koji zavise od stabilne komunikacije.

Sukobi unutar javnosti

Izjave koje su se pojavile u javnosti izazvale su oštre reakcije.

Poznati televizijski voditelji i politički komentatori kritikovali su Bonju, dok su analitičari različito tumačili Zjuganovljevo upozorenje – od ozbiljnog alarma do političkog pritiska na vlast.

Pojedini smatraju da ovakve izjave ukazuju na unutrašnje tenzije, dok drugi ocenjuju da se radi o pokušaju da se skrene pažnja na ekonomske izazove.

Šira slika

U međuvremenu, pojedini analitičari ukazuju da se rusko rukovodstvo sve više suočava sa složenim izazovima – od ekonomskih pritisaka do dugotrajnog konflikta u Ukrajini.

Takođe se ističe da je fokus vlasti na spoljnopolitičkim pitanjima, dok se unutrašnji problemi gomilaju i postaju sve vidljiviji.

U tom kontekstu, upozorenja o mogućim potresima dobijaju na značaju, iako za sada nema konkretnih pokazatelja da bi moglo doći do scenarija nalik istorijskim događajima iz prošlosti.