Najmanje 12 osoba, uključujući šest policajaca, poginulo je danas u izraelskim napadima širom Pojasa Gaze, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici.

U saopštenju se precizira da su u izraelskom napadu u gradu Gazi poginule tri osobe, uključujući dva policajca, dok su dve osobe ubijene u Beit Lahiji na severu Pojasa Gaze, a da je sedam osoba, uključujući četiri policajca, poginulo u izraelskom napadu u Kan Junisu na jugu enklave, preneo je Rojters.

Izraelska vojska potvrdila je da je izvršila napad na grad Gazu, navodeći da je ciljala militante Hamasa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Gaze saopštilo je da su napadi u gradu Gazi i Kan Junisu bili usmereni na pripadnike lokalne policije. Uprkos primirju iz oktobra 2025. godine, Izrael gotovo svakodnevno napada Palestince u Pojasu Gaze.

Najmanje 800 Palestinaca je ubijeno od stupanja na snagu sporazuma o primirju, prema palestinskim zvaničnicima. Izrael je saopštio da su militanti Hamasa ubili četiri izraelska vojnika od početka primirja.