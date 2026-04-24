Britanski kralj Čarls III trebalo bi da se sastane sa gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem tokom posete tom gradu sledeće sedmice, objavio je danas Politiko, pozivajući se na dva dobro obaveštena izvora.

Neimenovani izvori su naveli da će kralj Čarls i Mamdani prisustvovati u sredu polaganju venca na spomenik posvećen 11. septembru u centru Menhetna.

Izvori ističu da će polaganju venca prisustvovati i bivši gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg i drugi zvaničnici gradske vlade.