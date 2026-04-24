Svet
LOŠE VESTI ZA TRAMPA Kralj Čarls se sastaje sa njegovim velikim protivnikom
Britanski kralj Čarls III trebalo bi da se sastane sa gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem tokom posete tom gradu sledeće sedmice, objavio je danas Politiko, pozivajući se na dva dobro obaveštena izvora.
Neimenovani izvori su naveli da će kralj Čarls i Mamdani prisustvovati u sredu polaganju venca na spomenik posvećen 11. septembru u centru Menhetna.
Izvori ističu da će polaganju venca prisustvovati i bivši gradonačelnik Njujorka Majkl Blumberg i drugi zvaničnici gradske vlade.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Svet
Najnovije
Svet
Najčitanije
3min
3min
6H
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,06
|117,42
|117,77
|USD
|100,03
|100,33
|100,63
|CAD
|73,16
|73,38
|73,61
|AUD
|71,5
|71,72
|71,93
|GBP
|134,94
|135,35
|135,76
|CHF
|127,33
|127,71
|128,09
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (0)