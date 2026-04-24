Od početka pune invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ruske snage nisu uspele da u potpunosti zauzmu nijednu ukrajinsku administrativnu oblast koju prethodno nisu delimično kontrolisale. Iako Moskva tvrdi da je anektirala četiri regiona, realno stanje na terenu pokazuje da nijedan od njih nije u potpunosti pod njenom kontrolom.

Najbliže cilju u Lugansku, ali bez potpune kontrole

Najveći uspeh ruske vojske zabeležen je u Luganskoj oblasti, gde su sredinom 2022. godine tvrdili da su uspostavili punu kontrolu. Međutim, ukrajinske snage su kasnije povratile deo teritorije, pa ni ovaj region nije u potpunosti pod ruskom upravom. Prema procenama iz 2026. godine, Rusija kontroliše više od 99 odsto Luganska, ali ne i apsolutno celu oblast.

Slična situacija je i u Donjeckoj oblasti, gde su ruske snage proširile teritoriju koju drže još od 2014. godine, ali i dalje nisu zauzele ceo region. Borbe u ovom delu fronta i dalje su intenzivne, ali bez odlučujućeg proboja koji bi doveo do potpune kontrole.

Povlačenja i izgubljene pozicije

U južnim regionima, situacija je još složenija za rusku stranu. Tokom 2022. godine zauzet je grad Herson, jedini regionalni centar koji je pao u ruke ruskih snaga. Ipak, već krajem iste godine, Ukrajina je pokrenula kontraofanzivu i primorala rusku vojsku na povlačenje sa desne obale Dnjepra, uključujući i sam grad.

U Zaporoškoj oblasti Rusija drži deo teritorije, ali bez kontrole nad celim regionom i bez zauzimanja glavnog grada oblasti. Ovo dodatno potvrđuje obrazac ograničenih teritorijalnih dobitaka bez strateškog zaokruživanja celih oblasti.

Nakon neuspeha u ranim fazama rata, kada su pokušali da zauzmu velike gradove poput Kijeva i Harkova, ruske snage su se povukle sa severa zemlje. Rat je potom prešao u fazu iscrpljivanja, sa sporim i ograničenim pomeranjima linije fronta, uglavnom na istoku.

Do početka 2026. godine, Rusija kontroliše oko 20 odsto teritorije Ukrajine, uključujući Krim i delove četiri oblasti koje je proglasila anektiranim. Ipak, uprkos tim tvrdnjama, potpuna kontrola nad bilo kojom od tih oblasti i dalje ostaje nedostižan cilj.