Stranci koji posete Srbiju često ističu gostoprimstvo, srdačnost ljudi i spontane razgovore sa nepoznatim prolaznicima. Ipak, ponekad se susretnu i sa situacijama koje ih iznenade ili zbune zbog kulturnih razlika i drugačijih društvenih navika.

Upravo jedno takvo iskustvo podelio je mladi Italijan na Redditu nakon boravka u Srbiji.

Kupio buket ruža i krenuo da ih deli prolaznicama

Markus, 21-godišnji student iz Venecije, trenutno putuje kroz Balkan u okviru projekta koji privodi kraju.

Kako je napisao, tokom putovanja obišao je Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju, a planirao je da nakon toga poseti Rumuniju i Bugarsku.

Jednog jutra, dobro raspoložen nakon kafe u lokalnom kafiću, odlučio je da uradi nešto lepo za ljude koje sreće.

Kupio je buket ruža i krenuo ulicama nudeći cveće prolaznicima.

Međutim, reakcije koje je dobio nisu bile onakve kakve je očekivao.

„Da li devojke u Srbiji ne vole cveće?“

Svoje iznenađenje podelio je na Redditu, gde je postavio pitanje koje je privuklo veliku pažnju korisnika.

„Iz nekog razloga većina devojaka mojih godina odbila je da uzme ruže. Bilo mi je pomalo čudno, jer je to bio samo gest dobre volje. Kasnije sam pomislio da možda nisu želele da njihovi momci budu ljubomorni ili možda ovde nije uobičajeno da se ženama poklanja cveće na taj način“, napisao je Markus.

Na kraju objave dodao je i simpatično zapažanje koje mu je ostalo u posebnom sećanju.

„Vaše bake su predivne. Sve su se osmehnule kada sam im poklonio cvet, a neke su mi čak ponudile pomorandže ili jabuke koje su imale kod sebe.“

Srbi mu objasnili gde je nastao nesporazum

U komentarima su se brzo javili korisnici iz Srbije koji su pokušali da objasne zašto su mnoge devojke reagovale rezervisano.

Jedan od najčešćih odgovora bio je da su prolaznice verovatno pomislile da pokušava da im proda ruže.

„Ljudi ovde često prodaju cveće na ulici, pa su verovatno mislile da očekuješ novac“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su ukazali na kulturne razlike i način na koji se ovakav gest obično tumači.

„Kod nas nije uobičajeno da nepoznata osoba poklanja cveće bez posebnog razloga. Mnoge devojke bi takav potez protumačile kao pokušaj flerta ili upoznavanja.“

„Tvoj gest je predivan, ali bi mnogi bili sumnjičavi“

Posebnu pažnju privukao je komentar jedne korisnice koja je ponudila perspektivu iz ugla devojke.

„Da mi nepoznat mladić priđe sa ružom, prvo bih pomislila da želi da mi je proda. Druga pomisao bila bi da pokušava da flertuje ili da postoji neki skriveni razlog. Ljudi danas često budu oprezni prema nepoznatima“, napisala je.

Ipak, naglasila je da smatra da je Markusova namera bila veoma lepa.

„Bez obzira na sve, tvoj gest je predivan.“

Kulturne razlike koje mogu iznenaditi putnike

Ova priča pokazala je kako čak i najlepše namere ponekad mogu biti različito protumačene u zavisnosti od kulture i društvenih navika.

Dok je Markus želeo samo da popravi nekome dan, mnoge devojke su njegov postupak posmatrale kroz iskustva na koja su navikle – uličnu prodaju, pokušaj upoznavanja ili jednostavno neočekivanu situaciju koja izaziva oprez.

Sa druge strane, starije žene koje je sretao reagovale su potpuno drugačije, prihvatajući cvet sa osmehom i zahvalnošću.

Italijan na kraju razumeo reakcije

Nakon brojnih komentara i objašnjenja, Markus je priznao da mu takva tumačenja uopšte nisu pala na pamet.

Tek nakon razgovora sa korisnicima Reddita shvatio je da su mnoge devojke verovatno pogrešno protumačile njegovu nameru, a ne da im se sam gest nije dopao.

Na kraju je zaključio da je dobio zanimljivu lekciju o kulturnim razlikama koje se mogu primetiti čak i u naizgled jednostavnim situacijama, poput poklanjanja jedne ruže nepoznatoj osobi.