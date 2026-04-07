Američki milijarder i osnivač kompanije Majkrosoft, Bil Gejts, pojaviće se 10. juna pred odborom Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koji istražuje slučaj osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, kako bi dao iskaz o svojim kontaktima sa njim, prenosi Blumberg pozivajući se na izvore.

Gejts se nalazi među poznatim ličnostima koje su u određenom periodu bile povezane sa Epstajnom, a koje je predsednik Odbora za nadzor Predstavničkog doma, Džejms Komer, pozvao da svedoče.

Ranije je Gejts svoju povezanost sa Epstajnom okarakterisao kao "veliku grešku", ističući da nije učestvovao ni u kakvim nezakonitim radnjama.

Njegov portparol nije odmah odgovorio na zahtev za komentar, ali je nakon prvobitnog zahteva odbora saopšteno da milijarder pozdravlja priliku da razgovara sa članovima tog tela.

List Njujork tajms je još 2019. godine objavio da se Gejts više puta sastajao sa Epstajnom počev od 2011. godine, kao i da je u jednom navratu ostao do kasno u njegovoj kući u Njujorku.

Bivši čelnik Majkrosofta naveo je da su tokom tih susreta razgovarali o filantropskim projektima, ali da je kontakt prekinut nakon što su se smanjile mogućnosti za obezbeđivanje finansijske podrške.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je 30. januara ogromnu količinu materijala u vezi sa slučajem Epstajn, uključujući više od 3,5 miliona stranica dokumenata, oko 2.000 video-snimaka i čak 180.000 fotografija.

Džefri Epstajn je 2019. godine optužen pred saveznim sudom na Menhetnu za trgovinu maloletnicima u svrhu seksualne eksploatacije.

On je pronađen obešen u svojoj zatvorskoj ćeliji dok je čekao početak suđenja, a njegova smrt je zvanično proglašena samoubistvom.