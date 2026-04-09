Američka prva dama Melanija Tramp oštro je reagovala na sve glasine koje je povezuju sa Džefrijem Epstajnom, poručivši iz Bele kuće da takve tvrdnje moraju odmah da prestanu. Kako prenosi BBC, ona je u obraćanju novinarima jasno i nedvosmisleno negirala bilo kakvu povezanost sa ozloglašenim finansijerom.

U neočekivanom istupu koji je izazvao veliku pažnju javnosti, Melanija je pozvala Kongres da organizuje saslušanja na kojima bi mogle da svedoče Epstajnove žrtve. Time je, kako se tumači, želela da se cela priča razjasni do kraja i da se utvrdi istina.

Istovremeno, ona je odlučno odbacila tvrdnje koje kruže internetom da ju je upravo Epstajn upoznao sa Donaldom Trampom. Takve navode nazvala je, kako kaže, zlonamernim pokušajima da se naruši njen ugled i reputacija.

Nije poznato šta je tačno bio okidač za njeno današnje obraćanje, ali je prva dama detaljno iznela svoj stav i lično svedočenje o svemu što se pominje u javnosti.

„Nikada nisam imala nikakva saznanja o Epstajnovom zlostavljanju njegovih žrtava. Nikada nisam bila uključena ni u kakvom obliku. Nisam učestvovala ni u čemu. Nikada nisam bila njegova prijateljica. Donald i ja smo povremeno prisustvovali istim događajima kao i on, što je uobičajeno s obzirom na preklapanje društvenih krugova u Njujorku i Palm Biču“, poručila je Melanija.

Ona je dodatno naglasila da nikada nije imala nikakav odnos ni sa Epstajnom, niti sa njegovom saradnicom Gislen Maksvel, ističući da se njena komunikacija sa Maksvel svodila isključivo na kratku i beznačajnu prepisku putem mejla.

„Nisam Epstajnova žrtva, niti me je on upoznao sa Donaldom Trampom. Sa svojim mužem sam se upoznala slučajno u Njujorku 1998. godine, što je jasno dokumentovano u mojoj knjizi ‘Melania’. Prvi put sam Epstajna videla 2000. godine na događaju kojem smo Donald i ja zajedno prisustvovali“, objasnila je.

Dodala je i da već godinama društvenim mrežama kruže različite fotografije i tvrdnje koje je povezuju sa Epstajnom, ali je upozorila javnost da ne naseda na takve sadržaje.

„Budite oprezni u vezi sa onim u šta verujete. Te slike i priče su potpuno neistinite. Nisam svedok, niti sam imenovana kao svedok u bilo kom slučaju vezanom za Epstajnove zločine“, zaključila je Melanija Tramp.