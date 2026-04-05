Iranske vlasti pogubile su dvojicu muškaraca osuđenih za pokušaj upada u vojni objekat i pristupa arsenalu naoružanja tokom januarskih nemira širom Irana, preneli su danas iranski mediji.

Pozivajući se na izveštaj iransko pres-portala Mizan i grupe za ljudska prava Amnesti Internešenel, Rojters je preneo da su dvojica muškaraca, Mohamadamin Biglari i Šahin Vahedparast deo grupe od četiri osuđenika na smrt.

Vrhovni sud Irana potvrdio je kazne za dvojicu optuženih koji su, kako je navedeno u presudi, bili među izgrednicima koji su "nameravali da izvrše masovno ubistvo pokušavajući da ukradu oružje i vojnu opremu". Prošle nedelje su iranske vlasti pogubile 18-godišnjeg Amirhoseina Hatamija, osuđenog na najtežu kaznu zbog učešća na antivladinim protestima na koje su iranske vlasti odreagovale "najvećom represijom u svojoj istoriji", navodi Rojters.

U nedavno objavljenom izveštaju Amnesti Internešenel je navedeno da se 11 muškaraca suočava sa rizikom od pogubljenja zbog učešća u protestima.

"Oni su bili podvrgnuti mučenju i drugom zlostavljanju u pritvoru pre nego što su osuđeni u krajnje nepravednim sudskim postupcima zasnovanim na iznuđenim priznanjima", navodi Amnesti Internešenel.