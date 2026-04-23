Snimak na Jutjubu i društvenim mrežama prikazuje devojku uplakanu u sudu, biva osuđena na smrtnu kaznu, a čuvari joj ne daju čak ni da zagrli svoje roditelje, odmah je odvode! Mnoge je rastužila ta scena, jer vide mladu osobu, koja plače, želi da zagrli svoje roditelje...međutim, kada se sazna šta je uradila, kod ljudi se javlja svaka emocija, samo ne žalost.

Reč je o Kristi Gejl Pajk, iz zapadne Virdžnije u SAD, koja je sa svega 18 godina 12.januara 1996.godine ubila devojku Kolin Slemer, samo zato što je bila ljubomorna na nju. Krista je oduvek bila problematična, a način na koji je usmrtila devojku iz svog gradića ravan je scenariju najgoreg horora. Ova devojka je zločin počinila sa 18 godina, a sa 20. je osuđena na smrtnu kaznu.

Okrutnost, bahatost, hladnokrvnost i monstruoznost koju je pokazala prilikom izvršenja zločina razbesnela je čitavu javnostu. Pajk je postala ljubomorna na Kolin Slemer, za koju je verovala da želi da joj "ukrade" dečka. Ona je sa još jednom prijateljicom i dečkom namamila Kolin da ide sa njima kako bi se pomirili i družili, a onda je počelo monstruozno iživljavanje nad njom. Mučili su je i tukli, a Pajk je isekla pentagram na njenim grudima pre nego što joj je razbila lobanju komadom asfalta, usmrtivši je. Čak je zadržala deo njene lobanje i hvalila se. Taj delić je pronađen prilikom njenog hapšenja.

Međutim, njen slučaj je postao aktuelan ove godine, jer 2026. godine u septembru će biti pogubljena. Zbog toga što je skoro 30 godina držana u životu izazvalo je oprečne komentare:

- "Kolin nije mogla da se oprosti od svojih roditelja, a zašto bi ona", "Počinila je zločin 1996, a biće pogubljena 2026. 30 godina protraćenih vladinih para", "Psihopata ne zaslužuje da živi".... - nižu se komentari.

Biće pogubljena ove godine u septembru.

