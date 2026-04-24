Izraelska vojska saopštila je da je danas ubila trojicu operativaca libanske militantne grupe Hezbolah koji su ispalili protivavionsku raketu na izraelski dron iznad južnog Libana.

U saopštenju se navodi da je pokušaj obaranja izraelskog drona bio neuspešan, preneo je Tajms of Izrael.

Vojska ističe da je Hezbolah u odvojenom incidentu napao trupe koje su delovale u južnom Libanu dronom napunjenim eksplozivom kada je jedan rezervista lakše povređen.

Navodi se da je, kao odgovor, izraelska vojska napala položaje Hezbolaha na tom području. U još jednom incidentu, Hezbolah je ispalio nekoliko raketa na izraelske trupe koje su delovale u oblasti Ajnata, pored Bint Džbejla, a nije bilo povređenih, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je izraelska vojska danas uništila i dva raketna lansera Hezbolaha u južnom Libanu.

Desetodnevno primirje između Izraela i Libana stupilo je na snagu u noći između 16. i 17. aprila. Druga runda razgovora između Izraela i Libana počela je večeras u Beloj kući, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za "Tajms of Izrael".

Planirano je da američki predsednik Donald Tramp kratko učestvuje na sastanku.