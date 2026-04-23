Druga runda razgovora između Izraela i Libana počela je večeras u Beloj kući, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za "Tajms of Izrael".

Planirano je da američki predsednik Donald Tramp kratko učestvuje na sastanku. Izvor iz libanske ambasade rekao je za libanski dnevnik An Nahar da se očekuje da će ta zemlja na sastanku zatražiti jednomesečno produženje primirja.

Kako je najavljeno, pregovorima bi trebalo da prisustvuje i američki državni sekretar Marko Rubio, dok će Izrael predstavljati ambasador te zemlje u Vašingtonu, Jehiel Lajter, a Liban će na pregovorima predstavljati ambasadorka te zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Nada Moavad.

Neprijateljstva između libanske militantne grupe Hezbolah i Izraela počela su 2. marta, kada je libanska grupa ispalila rakete i dronove na Izrael u znak podrške Iranu, na šta je Izrael odgovorio napadima na jug Libana i južna predgrađa Bejruta, za koje je naveo da su sedišta Hezbolaha.

Pre postizanja desetodnevnog primirja, Izrael je sredinom marta preduzeo i ograničenu kopnenu ofanzivu na jugu Libana.