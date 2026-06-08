Napad nožem u kojem je povređeno šest osoba dogodio se na Pensilvanija stanici u Njujorku, jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u Sjedinjenim Američkim Državama.

Incident se dogodio oko 19 časova, manje od 24 sata pre treće utakmice finala NBA lige koja će biti odigrana u obližnjem Medison skver gardenu i privući hiljade navijača.

Prema podacima vatrogasne službe Njujorka, jedna osoba zadobila je teške povrede, dve su povređene srednje teško, dok su dve osobe prošle sa lakšim povredama. Petoro povređenih prevezeno je u bolnicu Belevju, dok je šesta osoba zbrinuta u drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Pensilvanija stanica, smeštena ispod Medison skver gardena, svakodnevno opslužuje stotine hiljada putnika i predstavlja jedno od najvažnijih železničkih čvorišta u zemlji.

Napad se dogodio u trenutku kada se Njujork priprema za jedan od najvećih sportskih događaja poslednjih godina. U Medison skver gardenu igra se prva utakmica NBA finala još od 1999. godine, a dolazak na meč najavio je i predsednik SAD Donald Tramp.

Policija Amtraka saopštila je da je osumnjičeni priveden i da je istraga u toku. Za sada nisu saopšteni identitet napadača, motiv napada niti okolnosti koje su dovele do incidenta.

Nekoliko sati nakon napada, saobraćaj na stanici je normalizovan, dok su u blizini perona gde se incident dogodio i dalje bili vidljivi tragovi policijske istrage i medicinske intervencije.