Broj povređenih u ruskom napadu na autobusku stanicu u Zaporožju porastao je na 24, dok su dve osobe poginule, saopštio je danas načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Ivan Fedorov.

Ruske trupe su danas izvele napad dronom na autobusku stanicu punu ljudi, a u napadu su dve osobe poginule, dok je prvobitno javljeno da je 18 ljudi povređeno, prenela je agencija Ukrinform.

Fedovoro je na Telegramu saopštio da je u Zaporožju danas izveden još jedan ruski napad u kojem je oštećena devetospratnica i objekti železničke infrastrukture, a jedna osoba je povređena.

Prema njegovim rečima, usled udara povređen je 52-godišnji muškarac koji je zadobio rane od šrapnela po nogama. Pored toga, zabeležena je šteta na objektima železničke infrastrukture.