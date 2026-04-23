Lokalne vlasti pokušavaju da pronađu uzroke smrti i identitet dece za koju se veruje da su bila uzrasta između 3 i 7 godina, rekla je Dejvis u sredu.

Pretraga lokalne nestale dece nije pronašla nikakva podudaranja, rekla je ona.

„Neko zna odakle su ova deca došla. Neko zna za nestalu decu koju smo otkrili u ovom području“, rekla je Dejvis.

„Ovo je srceparajuće, uznemirujuće“, rekao je Dejvis.

8. marta, osoba koja je šetala svog psa u šumi blizu Hikori Hila u jugozapadnom Memfisu otkrila je potencijalno ljudsku lobanju i prijavila je policiji. Tokom narednih nedelja, istražitelji iz jedinice za ubistva policije Memfisa i Kancelarije za medicinskog veterana okruga Šelbi radili su na pronalaženju ostalih ostataka, od kojih su neki pronađeni u odvodnoj cevi.

Dejvis je rekla da ostaci izgleda da su bili tamo „nekoliko godina“. Istražitelji su pronašli samo fragmente kostiju. Lokalne, državne i savezne agencije, uključujući FBI, pomagale su, rekla je Dejvis, prenosi "Upi".

BONUS VIDEO