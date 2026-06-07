Kubanci se spremaju za rat

Tenzije su dodatno porasle nakon istupa američkog državnog sekretara Marka Rubija na Kapitolu, jer nije precizirao naredne poteze niti obim mogućih vojnih akcija ili drugih mera koje bi administracija SAD mogla da preduzme u regionu.

Prema rečima dopisnika CNN-a Patrika Opmana, koji je o tome govorio za Bloomberg, pripreme na Kubi već su postale deo svakodnevnog života institucija i stambenih zgrada, prenosi B92.

"U državnoj zgradi u kojoj se nalaze naši glavni uredi, jedan od administratora nam je prišao i pitao da li će nam kancelarija biti potrebna tokom invazije", Opman.

Ovaj primer, kako se navodi, pokazuje da se planovi za vanredne situacije sprovode i na nivou naselja i državnih ustanova.

Kubanska mobilizacija dodatno se tumači u svetlu nedavnih događaja u Venecueli. U izveštaju se navodi da su kubanske trupe tajno delovale na teritoriji te zemlje kada je pokrenut oružani upad sa ciljem svrgavanja predsednika Nikolasa Madura, te da je u tom sukobu poginulo nešto više od 30 kubanskih vojnika.

Iako je strah od američke intervencije decenijama prisutan u kubanskom društvu, u tekstu se ističe da je trenutna situacija ponovo pojačala osećaj uzbune.