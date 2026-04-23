Odlazeći ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da smatra uvredljivim i samu pretpostavku da bi Rusija mogla da ima kompromitujući materijal protiv njega ili odlazećeg premijera Viktora Orbana.

"Veoma je uvredljivo tvrditi da bi Rusi mogli da me drže u šaci... Kako bi i mogli? Čak je i sama pretpostavka uvredljiva, veoma uvredljiva. Legitimna je debata o tome čijem ukusu odgovara mađarsko-ruski odnos, ali optužiti nekoga za izdaju je veoma ozbiljna stvar", rekao je Sijarto u intervjuu za mađarski portal Telex.

Sijarto je rekao da ga vređa što ga neki ljudi u Mađarskoj smatraju izdajnikom, jer, kako kaže, nikada nije počinio takav čin.

Dodao je da smatra uvredljivim pretpostaviti da bi Tisina vlada prilikom primopredaje pronašla dokument o mađarskoj vladi, Viktoru Orbanu ili Sijartovim odnosima sa Rusijom, što bi povuklo ozbiljne pravne posledice.

Sijarto je odbacio optužbe da je proruski orijentisan ili da je ikada prenosio poverljive informacije Moskvi.

Rekao je da je na svakom sastanku Saveta ministara spoljnih poslova govorio o čemu i kada je razgovarao telefonom sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.

Govoreći o odnosima sa Rusijom, Sijarto je ponovio da Mađarska osuđuje napad na Ukrajinu, ali da je prioritet što pre okončati rat.

Sijarto je istakao da je pobedu na nedavno održanim izborima odnela opoziciona partija Tisa, jer je "više ljudi poverovalo njihovoj ponudi nego Fidesu", dodajući da će ta stranka formirati vladu i ocenio da je izborni rezultat u skladu sa interesima Ukrajine.

"Ono što je sigurno to je da je rezultat parlamentarnih izbora bio u skladu sa voljom (ukrajinskog predsednika Volodimira) Zelenskog i da su Ukrajinci očigledno bili zainteresovani za poraz Fidesa", istakao je on.

Govoreći o predizbornoj kampanji, u kojoj je Fides upozoravao na mogućnost rata i mobilizacije, Sijarto je izrazio nadu da Mađarska neće biti uvučena u rusko-ukrajinski sukob.

Naveo je da ne veruje da bi bio pozvan u vojsku sa 48 godina, niti da bi njegovi sinovi bili mobilisani, iako priznaje da globalna situacija "izaziva zabrinutost".

Na optužbe o širenju mržnje u društvu, Sijarto je odgovorio da vlada nije jedina odgovorna za političku atmosferu u zemlji, već da odgovornost snose sve strane.

Sijarto je ocenio i da budućnost Fidesa nije zamisliva bez Orbana, uz napomenu da stranka mora da se promeni nakon izbornog poraza.