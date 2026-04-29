"IZDAO JE NAŠE INTERESE" Peter Mađar ne podržava Sijarta za potpredsednika parlamenta

Peter Mađar, budući premijer Mađarske čija je stranka Tisa izborima osvojila većinu u parlamentu, neće podržati izbor dosadašnjeg ministra spoljnih poslova Petera Sijarta za zamenika predsednika Parlamenta.

Mađar je na mreži Iks napisao da stranka Tisa ostaje pri stavu da svaka poslanička grupa treba da ima svog potpredsednika Parlamenta, ali da predlog Fidesa da to bude Sijarto neće dobiti njenu podršku jer je "Sijarto izdao mađarske interese".

Budući premijer je rekao da od stranke Fides koja je izgubila vlast na izborima 12. aprila, očekuje da predloži nekog drugog kandidata.