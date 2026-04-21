U prva tri meseca ove godine, više od 367.000 ruskih turista putovalo je u Vijetnam, što ih čini trećim najvećim segmentom tržišta, prema podacima VnExpress-a.

U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj posetilaca iz Rusije se skoro utrostručio. Lideri u industriji izdvojili su nekoliko faktora za koje veruju da su doprineli ovom povećanju.

Neki od njih su dugogodišnje veze između Vijetnama i Rusije, u kombinaciji sa snažnom privlačnošću zemlje, od plaža do nižih cena luksuznih odmarališta.

Pristupačnost zemlje se takođe poboljšala, sa 45-dnevnim ukidanjem viza za ruske građane i sve većim brojem direktnih letova koji povezuju dve zemlje. Vijetnam takođe ima imidž bezbedne destinacije.

Takođe je značajna činjenica da je broj dolazaka ruskih turista samo u prvom kvartalu ove godine bio približno 1,5 puta veći od ukupnog broja dolazaka u 2024. godini, i više od polovine ukupnog broja dolazaka u 2025. godini.

Loran Majter, izvršni direktor kompanije Anam Grupa, koja upravlja lancem luksuznih hotelskih odmarališta u Vijetnamu, smatra da je širenje direktnih letova ključni pokretač rekordnog broja turista.

Ruski gosti, dodaje on, sada čine oko 15 procenata rezervacija u objektima kojima upravlja Anam Grupa.

Što se tiče putničkih navika, ruski posetioci imaju tendenciju da preferiraju odmor na plaži i duže boravke, najčešće u trajanju od jedne do tri nedelje. Takođe mnogo troše na hranu i spa usluge.

U poređenju sa dužim odmorima u drugim destinacijama jugoistočne Azije, kao što je Tajland, putovanje u Vijetnam je jeftinije, a pruža kvalitetno iskustvo.

„Vijetnam je atraktivniji u pogledu odnosa cene i kvaliteta“, rekao je Majter.

Fam Ha, predsednik kompanije Lux Group, kompanije za luksuzna krstarenja, rekao je da ruski turisti koji dolaze u Fu Kuok ili Kam Ran često odsedaju u hotelima sa pet zvezdica i rezervišu dodatne ture kako bi istražili druge destinacije.

Oni obično posećuju manje mesta, oko jedno ili dva, ali obično tamo ostaju duže, objasnio je Ha za VnExpress.