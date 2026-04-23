Američka vojska danas je zaplenila još jedan tanker povezan sa švercom iranske nafte.

Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država (SAD) saopštilo je da je zaplenjen naftni tanker Majestic X.

"Nastavićemo da sprovodimo zakon na moru kako bismo razbili ilegalne mreže i presreli plovila koja pružaju materijalnu podršku Iranu", saopštilo je ministarstvo odbrane.

Prema podacima o praćenju brodova, Majestic X se nalazi u Indijskom okeanu, između Šri Lanke i Indonezije, na sličnoj lokaciji kao tanker koji su američke snage prethodno zaplenile. Tanker je bio na putu za Kinu.

Iran je juče u Ormuskom moreuzu napao tri teretna broda od kojih je zaplenio dva.