Vozovi su se sudarili u 6:29 po srednjoevropskom vremenu, na pruzi koja povezuje Hilered i Kagerup na severoistoku Danske. Hilered je udaljen oko 19 milja od Kopenhagena. U vozovima je bilo 37 ljudi. Danska policija je saopštila da su vozovi putovali brzo, ali tačna brzina nije poznata.

Uzrok sudara nije utvrđen, rekao je Tim Ole Simonsen iz vatrogasne službe u Kopenhagenu, ali je za dansku televiziju rekao da su svi povređeni prevezeni u bolnicu.

- Duboko sam potresena i šokirana, a moje misli su sa svima koji su uključeni u nesreću - objavila je gradonačelnica opštine Gribskov, Trine Egetved na Fejsbuku.

- Lokalnu prugu koriste mnogi građani, zaposleni i učenici Gribskova. Službe za hitne slučajeve rade punim pritiskom, a mi iz centralnog tima pokušavamo da dobijemo precizniji pregled onoga što se dogodilo i da se uverimo da svi dobiju pomoć koja im je potrebna - rekla je ona.

Šef vatrogasno-spasilačke službe Kristofer Bul Martekilde rekao je novinarima:

- Dva voza su se frontalno sudarila, što je prouzrokovalo veliku štetu i razbacalo razbijeno staklo svuda.

Policijski inspektor Morten Pedersen rekao je da će njegova agencija sarađivati sa danskim Odborom za istragu nesreća kako bi utvrdila šta se dogodilo, javio je Bi-Bi-Si.

Klaus Jensen, rukovodilac odbora za nesreće, rekao je za TV2 da istražitelji istražuju „sve mogućnosti“, uključujući „kvar u sistemu signalizacije ili da li je do kvara možda došlo zbog ljudskog faktora“, javio je Bi-Bi-Si.

Danska premijerka Mete Frederiksen je u saopštenju rekla da je „veoma potresla strašna železnička nesreća". Ona je za TV2 rekla: „Nekoliko ljudi je u kritičnom stanju. Moje misli su uz povređene, njihove rođake i sve pogođene nesrećom.“

BONUS VIDEO