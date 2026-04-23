Novi vrhovni vođa Irana, Modžtaba Hamnei, nalazi se u centru pažnje zbog informacija o njegovom zdravstvenom stanju, koje poslednjih dana izazivaju sve više spekulacija.

Prema pisanju lista New York Times, Hamnei je do sada imao čak tri operacije na jednoj nozi, a postoji mogućnost da će mu u budućnosti biti potrebna i proteza.

Isti izvor navodi da se trenutno oporavlja od operacije šake, dok su opekotine koje je zadobio na licu i usnama dodatno zakomplikovale njegovo stanje, pa mu, kako se tvrdi, otežavaju govor. Upravo zbog tih povreda, očekuje se da bi mogao da bude podvrgnut i plastičnoj operaciji.

Zabrinutost dodatno podstiče činjenica da se novi vrhovni vođa Irana nije pojavio u javnosti otkako je pre više od mesec dana preuzeo funkciju nakon smrti svog oca.

Hamnei je, prema dostupnim informacijama, povređen tokom američko-izraelskog napada na Teheran, u kojem je njegov otac izgubio život. Međutim, tačan stepen njegovih povreda i dalje nije zvanično potvrđen.

Situaciju dodatno komplikuju izjave američkog predsednika Donalda Trampa, koji je u više navrata javno komentarisao stanje iranskog lidera.

Tramp je čak izneo i tvrdnje da postoji mogućnost da Hamnei više nije živ, ili da je u izuzetno teškom stanju.

„Njihov vrhovni vođa više nije vrhovni – on je mrtav. Sin, Modžtaba Hamnei, je ili mrtav ili u veoma lošem stanju, jer se niko nije čuo s njim. Mislim da on govori: ‘samo me izostavite iz ovoga’“, rekao je Tramp krajem marta.

Uprkos tim tvrdnjama, zvanične potvrde o njegovom stanju nema, što dodatno podgreva neizvesnost i pitanja o tome šta se zaista dešava iza zatvorenih vrata u vrhu iranskog rukovodstva.