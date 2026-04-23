Novi vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei, ne vrši istu centralizovanu vlast kao njegov pokojoni otac Ali Hamnei, već moć prelazi na više komande u Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), piše Njujork tajms.

Modžtaba Hamnei, za razliku od svog oca koji je "imao apsolutnu moć nad svim odlukama o ratu, miru i pregovorima sa SAD, ne igra istu ulogu", a umesto toga, borbeni kolektiv komandanta u Korpusu islamske revolucionarne garde i oni koji su povezani sa njima su "ključni donosioci odluka o pitanjima bezbednosti, rata i diplomatije", nastavlja se u tekstu.

Nekadašnji viši savetnik Mahmuda Ahmadinedžada, Abdolareza Davari rekao je da Modžtaba "upravlja zemljom kao da je direktor odbora".

"On se u velikoj meri oslanja na savete i smernice članova odbora i oni kolektivno donose sve odluke. Generali su članovi odbora", rekao je Davari u telefonskom razgovoru za Njujork tajms.

Direktor za Bliski istok i Severnu Afriku u Čatam Hausu, sa kontaktima u Iranu, Sanam Bakil izjavio je da se novom ajtolahu uglavnom stavljaju na raspolaganje "odluke svršenog čina".

"Modžtaba još uvek nije u potpuosti pod komandom ili kontrolom", rekao je Bakil.

Hamnei se, prema izveštaju Tajmsa, krije otkako su u američko-izraelskim napadima 28. februara ubijeni njegovi roditelji, a on je teško ranjen sa teškim opekotinama i povredama koje su ograničile njegovu sposobnost govora.

Komunikacija sa njim se odvija putem pisanih poruka koje se prenose preko kurira, piše američki list.

Prema izveštaju, kombinacija njegovih povreda, bezbednosnih problema i ograničenog pristupa navodno ga je navela da delegira ovlašćenja generalima IRGC-a koji sada dominiraju odlukama o ratnoj strategiji i diplomatiji.

Takođe se navodi da su generali predvodili ključne ratne odluke, uključujući napade na Izrael, zatvaranje Ormuskog moreuza i angažovanje u prekidu vatre i diplomatskim razgovorima sa SAD.

Navode se i neslaganja koja i dalje postoje unutar iranskog rukovodstva, uključujući i razgovore sa Vašingtonom, kao i da su generali prevladali nad političkim ličnostima, uključujući i nedavnu odluku o obustavljanju pregovora sa SAD usred tenzija oko pomorske blokade u Ormuskom moreuzu.

Izveštaj o novoj strukturi u Iranu Njujork tajms je zasnovao na intervjuima šest visokih iranskih zvaničnika, dva bivša zvaničnika, dva pripradnika Revolucionarne garde, jednim visokim sveštenikom upoznatim sa unutrašnjim funkcionisanjem sistema i tri osobe koje dobro poznaju Hamneia.

Devet drugih osoba sa vezama sa Gardom i vladom takođe je opisalo komandnu strukturu, i dodaje se da su svi govorili pod uslovom da ne budu imenovani jer su govorili o osetljivim državnim pitanjima.