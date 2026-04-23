Šestogodišnja devojčica Marija, koju je majka bacila sa terase stana u Italiji, i dalje se nalazi u kritičnom stanju, dok se lekari bore za njen život nakon stravične porodične tragedije koja je potresla javnost.

Kako prenose italijanski mediji, tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima u ulici Via Zanoti Bjanko u Katancaru. Majka (46) najpre je bacila devojčicu sa trećeg sprata, a zatim je, držeći u naručju bebu staru četiri meseca i drugo dete od četiri godine, skočila sa visine.

Nažalost, majka i dvoje mlađe dece preminuli su na licu mesta, dok je mala Marija sa teškim povredama hitno prevezena u bolnicu, gde se lekari i dalje bore za njen život.

Prema informacijama iz istrage, komšije su oko pet sati ujutru čule snažan udar, nakon čega su izašle napolje i zatekle nepomična tela na pločniku. Hitna pomoć je odmah pozvana, ali za troje nije bilo spasa.

Istraga je pokazala da je majka pred zoru probudila decu i obukla ih, kao da ih vodi napolje. Navodno je izgovorila molitvu i u ruci držala brojanicu, koja je pronađena kod nje i nakon tragedije.

Otac dece nalazio se u stanu u trenutku nesreće. Spavao je kada se sve dogodilo, a probudio ga je vrisak komšija. U šoku je istrčao napolje i pokušavao da pomogne deci.

Komšije su potresene i kažu da porodica nije odavala utisak da ima problema. Navode da je majka bila povučena i religiozna, dok su deca često viđana kako se igraju ispred zgrade.

Gradonačelnik Katancara izjavio je da porodica nije bila poznata po problemima, ali da se ne isključuje mogućnost da je majka prolazila kroz unutrašnju patnju koja nije bila vidljiva okolini.

Istražitelji razmatraju sve okolnosti tragedije, uključujući i mogućnost da je reč o unapred planiranom činu, dok se kao jedan od potencijalnih faktora pominje i postporođajna depresija.

Istraga je u toku.