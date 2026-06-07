Jedna učiteljica je najstrašniji način zloupotrebila maloletne učenike jedne škole iz Beograda, kada ih je tokom izleta u Vrnjačkoj banji iskoristila za promovisanje blokaderskih političkih poruka.

Kada vidite scenu gde ona lično po deci kači bedževe i nalepnice s natpisima "Studenti pobeđuju", ne možete da se ne zapitate kako je tako nešto uopšte moguće.

Na snimku koji je dospeo da društvene mreže, a koji je šokirao mnogobrojne korisnike, vidi se kako učiteljica podstrekuje maloletnike da kliču "studentima", a onda i od njih pravi pokretne blokaderske reklame.

- Studenti pobeđuju! - čuju se mališani ne stariji od desetak godina kako uglas viču.

Potom se čuje kako se deci obraća učiteljica i daje im neki nalog, a onda sledi scena gde oni skaču i ponavljaju: "Ko ne skače, taj je Ćaci", nesvesni šta u stvari rade, već duboko uvereni da je sve to samo nekakva igra i zabava.

- Je l' ovo novi vid političke borbe? Guranje maloletnika u prve redove? - pita se korisnik koji je na društvenoj mreži Tiktok objavio, najblaže rečeno, skandalozan snimak.

Zbog ovog slučaja je reagovao predsednik opštine Vrnjačka Banja, Boban Đurović, koji je na lep način objasnio jednom detetu da takvo ponašanje nije ispravno i usmerio ga na pravi put - da simbol mesta zajedno sa njim "očisti" od papirića.