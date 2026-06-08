Brod Motor Tanker Marivex stavljen je pod sankcije američkog Ministarstva finansija u decembru, u okviru sankcija uvedenih Iranu, piše CNN.

U transkriptu poziva u pomoć sa tankera u ponedeljak, posada navodi da je izbio požar na brodu nakon onoga što opisuju kao „napad američke mornarice“.

CNN je zatražio komentar od Centralne komande Oružanih snaga SAD.

„Imamo požar na brodu i brod tone. Napad američke mornarice, raketa je pogodila našu mašinsku prostoriju“, navodi se u transkriptu poziva u pomoć do kojeg je došao CNN.

„Molimo vas pomozite. Na brodu je požar... Posadu čini 24 člana. Svi su Indijci.“

U pozivu je takođe navedeno da se zapalio jedan od brodskih čamaca za spasavanje.

Fotografije naftnog tankera Marivex objavljene na društvenim mrežama, koje je CNN verifikovao, prikazuju gust dim koji kulja iz mašinske prostorije broda.

Tanker plovi pod zastavom Palaua, a njegov registrovani vlasnik, kompanija Arihant Shipping Inc., nalazi se na američkoj listi blokiranih lica i plovila zbog aktivnosti povezanih sa Iranom.

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