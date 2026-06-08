Policija je u subotu oko 16.35 sati primili dojavu da je žena pala sa zgrade.

Policija je na licu mesta utvrdila da je poginula 46-godišnja državljanka Ukrajine, s regulisanim tatusom u Hrvatskoj i to padom sa zgrade.

Na mestu događaja, u koordinaciji sa Županijskim državnim tužilaštvom obavljen je uviđaj, a nakon toga telo žene je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu.

"Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o krivičnom delu sprovedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti, pa je policija sutradan uhapsila 47-godišnjeg Ukrajinca. Sumnja se da je on počinio krivično delo teškog ubistva ženske osobe. Kriminalističko istraživanje se nastavlja", naveli su iz zagrebačke policije.