Moguće ujedinjenje sa Rumunijom dovelo bi do raspada Moldavije kao države, izjavio je Igor Dodon, lijder Partije socijalista Republike Moldavije., u intervjuu za RIA Novosti.

Ranije je moldavska predsednica Maja Sandu, u intervjuu za britanski podkast „Ostalo je politika“, rekla da bi, ako bi se održao referendum, glasala za pridruživanje Rumuniji , navodeći složenu situaciju i međunarodnu saradnju kojima se, kako kaže, republika suočava.

U maju je, u intervjuu za francuski list „Le Mond“, navela ujedinjenje sa Rumunijom kao moguć scenario za ubrzanu evropsku integraciju.

"Takav scenario znači da će neki regioni ili proglasiti svoju nezavisnost, kao što je Gagauzija, koja, na primer, ima pravo na samoopredeljenje, dok Pridnjestrovlje tada (u slučaju pristupanja Rumuniji) nikada neće biti zajedno sa Moldavijom. Zato bi to predstavljalo raspad države sa ozbiljnim geopolitičkim i regionalnim problemima za Evropsku uniju", izjavio je Dodon.

Naglasio je da bi se tome protivio ne samo Brisel , već i sam Bukurešt , jer bi Moldaviji morao biti dat poseban status, a Rumunija bi postala federalna država.

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