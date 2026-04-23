Nakon skoro 14 sati rasprave, nikšićki parlament usvojio je Inicijativu za uspostavljanje sećanja na žrtve ideoloških likvidacija počinjenih od strane komunističkog pokreta i komunističkog režima u toku i neposredno nakon Drugog svetskog rata, odnosno podizanje spomen-obeležja u Kotor jami – mestu stradanja koje je decenijama bilo na margini javnog sećanja, čime je otvoreno jedno od najosetljivijih i najdublje podeljenih pitanja lokalne istorije.

Sećanje na žrtve i istorijska tišina u Crnoj Gori

Preko 300 surovih likvidacija „levih skretanja“ ostavile su dubok trag u kolektivnom pamćenju stanovništva nikšićkog kraja. Nakon rata, o tim stradanjima se dugo ćutalo, a tek u novije vreme počinje otvorenije govorenje i istraživanje ovih tema, sa ciljem utvrđivanja istine i dostojnog sećanja na žrtve.

Kotor jama kao simbol stradanja

Kotor jama, simbol stradanja i dugogodišnjeg ćutanja o žrtvama ideoloških likvidacija, konačno će dobiti spomen-obeležje. Lokalni parlament usvojio je inicijativu koja predviđa izgradnju dostojanstvenog spomenika na ovom lokalitetu u Gornjem Polju, gde su početkom 1942. godine likvidirani civili u talasu revolucionarnog nasilja.

Podeljeni stavovi u skupštini Nikšića

Inicijativa, koju je u dnevni red uvrstio predsednik Opštine Marko Kovačević, dobila je podršku 20 odbornika, dok je 16 bilo protiv, što jasno pokazuje da pitanje Kotor jame i dalje deli odbornike i javnost.

Oštre polemike i političke reakcije

Rasprava koja je trajala gotovo 14 sati protekla je u oštrim polemikama, uz suprotstavljene stavove o karakteru događaja iz Drugog svetskog rata i odnosu prema žrtvama. Uprkos podelama, većina je odlučila da Kotor jama više ne može ostati bez obeležja i institucionalnog priznanja.

Reč je, između ostalih, uzeo odbornik Za budućnost Nikšića iz redova Demokratske narodne partije, istoričar mr Ilija Bajović, koji je podsetio na stradanja kroz koja je prošao narod u Crnoj Gori, a posebno Mitropolija crnogorsko-primorska od takozvanih levih skretanja. Njegova diskusija izazvala je oštre reakcije odbornika Demokratske partije socijalista.

Dodatne inicijative i odluke

Paralelno s tim, usvojena je i inicijativa za podizanje spomen-obeležja Joki Baletić, koju je predložio Evropski savez. Za ovu odluku glasala su 32 odbornika, dok su četiri bila protiv.

Sednici je prisustvovalo 36 odbornika.

Korak ka suočavanju s prošlošću u Nikšiću

Usvajanjem inicijative o Kotor jami, Nikšić je napravio korak koji će, bez sumnje, nastaviti da izaziva političke i društvene potrese, ali i naterati lokalnu zajednicu na suočavanje sa delom prošlosti koji je dugo ostajao potisnut.

Bonus video: