Umesto pešice, taksijem ili automobilom, kako je uobičajeno, odlučili su se za dolazak u voziću — onom karakterističnom za parkove i šetališta. Ovakav prizor trenutno je glavna tema među korisnicima društvenih mreža.

Vozić umesto limuzine — hit na internetu

Snimak neobičnog dolaska na matursko veče objavljen je na Instagram stranici "podgoricki_vremplov" uz tekst koji je savršeno opisao situaciju:

"Maturanti u Nikšiću. Dok su svi došli autima... oni su stigli vozićem! Definitivno najjači i najposebniji dolazak na maturu!"

Prizor je izazvao oduševljenje svih prisutnih, a atmosfera je bila ispunjena smehom i dobrom energijom.

U voziću samo dvoje — i trenutak koji je sve raznežio

Kako se vidi na snimku, u voziću su bila samo dvojica — jedan mladić i njegova pratilja, oboje u svečanim kombinacijama. Kada je vozić stao, mladić je prvi izašao, a potom džentlmenski pomogao devojci da izađe. Dok su krenuli prema restoranu, usledio je spontani aplauz prisutnih.

Komentari koji su srušili internet

Nakon što su se snimci i fotografije pojavili na internetu, počeli su da se nižu komentari prepuni simpatija i podrške. Većina reakcija bila je izrazito pozitivna.

"Stigli vozićem, ali stilom kao prva klasa", "Posebni i originalni", "Izdominirali, uživo je bilo još lepše", "Kako je lepo videti da neko ne voli biti u kalupu" — samo su neki od komentara koji su pratili viralni snimak.

Zašto ovakvi momenti osvajaju internet?

U vremenu kada maturanti često pokušavaju da impresioniraju skupim automobilima i raskošnim kombinacijama, ovaj par iz Nikšića pokazao je da originalnost i smisao za humor osvajaju mnogo više od statusa. Njihov dolazak u voziću podsetio je mnoge na to da su najlepša sećanja sa mature upravo ona neočekivana i spontana.

Snimak nastavlja da skuplja preglede i deljenja, a maturanti iz Nikšića postali su pravi mali internet fenomen ovog proleća.