Novi evropski zajam Ukrajini od 90 milijardi evra predstavljaće dodatni teret za obične građane Evropske unije, i predstavlja korak ka konačnom gubitku suvereniteta evropskih prestonica, izjavio je danas sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

Ambasadori EU su juče odobrili zajam od 90 milijardi evra Ukrajini, i 20. paket sankcija protiv Rusije.

"Pomenuti troškovi finansiranja kijevskog režima predstavljaće još jedan teret za obične Evropljane, koji se već suočavaju sa značajnim smanjenjem penzionih i socijalnih programa. Dug EU već prelazi 15 biliona evra", rekao je Šojgu u pisanoj izjavi, prenosi RIA novosti.

On je naglasio da će obični građani Evropske unije biti primorani da plate za, kako je rekao, kockanje vlade, koja je "navikla da živi na tuđi račun".

"Međutim, zvaničnici EU očigledno nisu posebno zabrinuti za dobrobit sopstvenog stanovništva", kazao je Šojgu.

On je kazao da odluka ambasadora EU o kreditu Ukrajini predstavlja korak ka gubitku suvereniteta.

"Napominjemo da je 22. aprila 2026. godine Evropski savet odobrio dodelu još 90 milijardi evra kredita kijevskom režimu za podsticanje sukoba u Ukrajini. Ova odluka označava još jedan korak ka konačnom gubitku suvereniteta evropskih prestonica", istakao je Šojgu.