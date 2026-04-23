Za Andréa Rieua, kralja valcera, s pravom se može reći da je umetnik bez granica. Ovaj muzički vizionar uspeo je da klasičnu muziku približi širokoj publici, spajajući je sa elementima popularne kulture i stvarajući koncertni doživljaj koji publiku iznova vraća u dvorane širom sveta.

Ovaj harizmatični Nizozemac, virtuoz na violini i osnivač čuvenog Johann Strauss Orchestra, već decenijama osvaja srca publike. Njegov orkestar, sastavljen od muzičara različitih nacionalnosti, jedan je od najvećih privatnih orkestara na svetu.

Rieu godišnje privlači više od pola miliona posetilaca, a njegovi spektakli redovno pune najprestižnije dvorane i stadione.

Večeri sa Andréom Rieuom predstavljaju pravi muzičko-scenski spektakl – spoj bezvremenskih klasika iz opera, opereta i mjuzikala, filmske muzike, ali i savremenih hitova, uz neizostavne valcere Johann Strauss II. Njegovi koncerti poznati su po raskošnim kostimima, impresivnoj scenografiji, vrhunskoj produkciji i toploj, gotovo porodičnoj atmosferi, uz mnogo humora i interakcije s publikom.

Tokom karijere prodao je više od 40 miliona albuma i ostvario stotine platinastih tiraža širom sveta. Njegovi koncerti često se prenose i u bioskopima, što dodatno govori o njegovoj globalnoj popularnosti. Posebno je poznat po svojim grandioznim nastupima na trgu Vrijthof u rodnom Maastrichtu, koji svake godine privlače hiljade posetilaca iz celog sveta.

Nije zato iznenađenje što se ovaj strastveni umetnik ponovo vraća u Srbiju – 19. novembra 2026. godine. Tim povodom, Rieu je izjavio: „Oduševljen sam što se vraćam u Srbiju! Toplina i energija srpske publike uvek su nešto posebno i radujem se što ćemo ponovo zajedno stvarati nezaboravne uspomene.“

BONUS VIDEO:

