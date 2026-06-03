Postoji jednostavan način da obezbedite prijatan san, a da ne morate da uključujete klimu ili ventilator.

Rastuće temperature mogu negativno uticati na kvalitet sna, posebno u domovima koji nisu prilagođeni velikim vrućinama. Mnogi ljudi se noću okreću i prevrću pokušavajući da se rashlade.

Žena koja je stručnjak za domaćinstvo podelila je neobičan trik za koji tvrdi da može pomoći tokom vrelih noći. Linzi Krombi, koja na društvenim mrežama i u emisiji "This Morning" deli savete za domaćinstvo, koristi 15-minutni postupak pre spavanja kako bi obezbedila „prijatno hladan san” bez ventilatora.

Ona jednostavno stavi beli pamučni čaršav u kesu sa zatvaračem i potom ga stavi u zamrzivač na 15 minuta da se rashladi.

„Mučite se sa vrućinom noću? Imam jednostavan trik za vas. Ovo je pamučni čaršav koji sam stavila u kesu sa zatvaračem, a zatim ga stavila u zamrzivač,” rekla je ona.

Dodaje da, kada se uveče legne u krevet sa rashlađenim čaršavom, on pruža prijatan osećaj svežine.

Neki ljudi su pozitivno reagovali na savet i rekli da planiraju da ga isprobaju.

Kao dodatni trik za rashlađivanje prostorije, savetuje se i kačenje vlažnog peškira ili čaršava ispred otvorenog prozora, jer može pomoći da se dolazni vazduh dodatno ohladi dok prolazi kroz tkaninu, piše Express.