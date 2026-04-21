Ceo region je oduševila hrabra radnica koja je usred prodavnice u Mostaru zaustavila lopova naoružanog automatskom puškom i tako žrtvujući život oterala razbojnika i sprečila pljačku.

Sudeći prema najnovijim informacijama, pljačkaša je zadeseila crna sudbina - navodno je poginuo u saobraćajnoj nesreći, piše portal Raport.

Pokušaj pljačke se dogodio 25. marta ove godine, oko 20 sati, a hrabra prodavačica Fikreta Fajić je zaustavila muškarca koji je ušao s kalašnjikovim. Hrabra radnica je tada stala pred razbojnika prilikom čega je došlo do naguravanja i borbe za pušku.

Tada je pljačkaš je nemilosrdno udarao ženu šakom u glavu, ali ona nije popustila zbog čega je u jednom trenutku došlo i do rafalne pucnjave iz puške. Na svu sreću niko nije bio povređen. Pljačkas se dao u beg, a hrabra Fikreta Fajić za Mostarski radio je rekla da je puška opalila tri puta kada ju je lopov oborio pored kase. Dodala je da se trudila da puška ne bude uperena prema njoj.

Snimak ovog napada tada je postao viralan, a brojni sugrađani su pružili podršku hrabroj Fikreti Fajić.

Iako se danima o tome ništa nije znalo, Raport saznaje da je muškarac koji je pokušao da opljačka radnju, dan kasnije natradao u saobraćajnoj nesreći. Kako navodi taj portal, radi se o 48-godišnjem muškarcu čiji je identitet poznat redakciji. Tačnije, on je 26. marta stradao u saobraćajnoj nesreći koja se u dogodila na magistralnom putu M17 kod Konjica, kada je vozilom podleteo pod teretni kamion. Iako je hitno prebačen u bolnicu u Konjicu, ubrzo je podlegao zadobijenim povredama.

U MUP HNK o tome još uvek nemaju zvanične podatke. Slučaj se vodi kao da se traga za nepoznatom osobom. Međutim, policijski izvori iz Mostara uključeni u ovu istragu tvrde da je osoba za kojom se tragalo nastradala.

Alo/Raport

BONUS VIDEO