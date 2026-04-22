Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

PETER MAĐAR "VRAĆA" AUSTROUGARSKU MONARHIJU! "Verujem da je ovo u interesu svake zemlje"

Peter Mađar "vraća" Austrougarsku monarhiju, analiza Politika o prvim potezima budućeg mađarskog premijera koji planira posete Beču i Varšavi

 
Autor:  Milica Krstić
22.04.2026.16:21
0
Foto: EPA | Lider TISE Peter Mađar
Nakon pobede na parlamentarnim izborima, budući premijer Mađarske Peter Mađar je otkrio da želi da produbi veze sa susednim zemljama, posebno sa Austrijom, gradeći na jakim ekonomskim vezama i zajedničkoj istoriji koja datira još iz Austrougarske monarhije.

- Nekada smo delili jednu zemlju, a Austrija je ključni ekonomski partner Mađarske. Želeo bih da ojačam odnose između Mađarske i Austrije iz istorijskih, ali i kulturnih i ekonomskih razloga - rekao je Mađar.

Mađari su na izborima pre deset dana glasali da je vreme za promene i da šesnaestogodišnja vladavina premijera Viktora Orbana treba da se okonča. Peter Mađar i njegova opoziciona Tisa stranka su pobedili sa velikom većinom, što je donelo olakšanje Evropskoj uniji.

Dolazeći premijer je znatno više proevropski orijentisan od svog prethodnika, pa su mnogi njegovu pobedu dočekali sa oduševljenjem.

Iako je veliki fokus njegove kampanje uključivao najave da će obnoviti odnose sa Evropskom unijom, on to vidi posebno kao deo ojačanog bloka centralnoevropskih država, prema Politiku.

Mađar najavio posetu Varšavi i Beču

Novoizabrani mađarski lider je već javno izložio kako bi mogao da ostvari viziju centralnoevropskog bloka.

Na konferenciji za novinare ranije ovog meseca predložio je spajanje Višegradske grupe - neformalnog saveza Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke - sa Slavkov formatom, okvirom za saradnju koji uključuje Austriju, Češku i Slovačku.

- Verujem da je ovo u interesu svake zemlje, uključujući Austriju i Mađarsku. Zato se nadam da ćemo moći da postignemo napredak ovde - rekao je Mađar.

Kao jasan signal te strategije, Mađar je rekao da će njegova prva putovanja kao novog mađarskog lidera početkom maja biti u Varšavu i Beč.

 Iako Austriju vidi kao prirodnijeg saveznika, ima mnogo toga da nauči od Poljske o tome kako da obnovi liberalnu demokratiju i deblokira sredstva EU zamrznuta zbog pitanja vladavine prava.

Mađarovi prioriteti

Jedan od njegovih glavnih prioriteta je da obezbedi oslobađanje 18 milijardi evra zamrznutih sredstava EU.

Takođe se  zalaže za pristup 16 milijardi evra evropskih odbrambenih kredita i za ukidanje kazne od milion evra dnevno za Mađarsku zbog njenog odbijanja da se pridržava zakona EU o migraciji.

- Poseta Varšavi je posvećena razmeni iskustava o tranziciji nazad ka liberalnoj demokratiji. Poseta Beču ima više veze sa evropskom politikom i činjenicom da treba da razvijemo sopstvene predloge iz ovog regiona - rekao je za Politiko Emil Briks, bivši austrijski diplomata i istoričar.

Ekonomske veze i političke razlike u regionu

Mađar i austrijski kancelar Kristijan Štoker počeli su da "postavljaju temelje" za post-Orbanove odnose u februaru, prema rečima dve osobe koje su bile prisutne na sastanku.

Dve zemlje su već duboko ekonomski isprepletene. Austrija je drugi najveći investitor u Mađarskoj posle Nemačke, a oko 134.000 Mađara radi u Austriji.

Međutim, postoje ključne razlike među zemljama centralne Evrope, na primer oko Ukrajine.

Austrija i Poljska aktivno podržavaju dodatnu pomoć EU zemlji, dok su Mađarska, Češka i Slovačka rezervisanije.

Uprkos razlikama, i dalje postoje jaki zajednički interesi među zemljama Centralne Evrope, posebno kada je reč o ekonomskim inicijativama i velikim infrastrukturnim projektima.

- Ako bi ove zemlje mogle da predstave integrisane predloge i koordinisane projekte, to bi ojačalo njihovu poziciju u raspodeli sredstava i kohezionih fondova iz Brisela - rekao je Rajnhard Hajniš, politolog sa Univerziteta u Salcburgu.

(Alo.rs/Politiko)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Austrougarska peter mađar

Komentari (0)

Najnovije

Svet

Najčitanije

0min

MONSTRUM PRETUKAO ŽENU NASMRT, TELO NAĐENO NA KREVETU Detalji zločina kod Lebana

3min

Tajna dugovečnosti - ljudi koji ovo jedu retko se razboljevaju

3min

ŠPANIJU TRESE OGROMAN SKANDAL! Traži se kazna zatvora za suprugu premijera

4min

UŽIVOORMUZ GORI! Iran udara na moru, SAD u šoku — kreće obračun?!

7min

AMBASADOR VITAKER NA POKAZNOJ VEŽBI DEMINERA Millenium team u prisustvu američke delegacije demonstrirao uklanjanje neeksplodoranih ubojnih sredstava

3min

ŠPANIJU TRESE OGROMAN SKANDAL! Traži se kazna zatvora za suprugu premijera

4min

UŽIVOORMUZ GORI! Iran udara na moru, SAD u šoku — kreće obračun?!

14min

CURE INFORMACIJE IZ IRANA "Podelili su se, jednom strujom upravlja vojska, drugom..."

15min

OVO JE MAJKA TROJE DECE KOJA JE PRONAĐENA MRTVA: Telo nađeno u polju, bivši presudio sebi kod crkve!

16min

TRAMP U MARATONSKOM ČITANJU BIBLIJE! Poruka koja je uzdrmala Ameriku!

24H

VOJSKA SRBIJE STIGLA U OVAJ GRAD Građani iznenađeni, na ulicama specijalne jedinice

11H

OTKRIVEN RAZLOG ZAŠTO EU NIJE ZAMRZLA 1,6 MILIJARDI EVRA SRBIJI Ustaše u histeriji: Džaba su se nadali

24H

"PLATIĆEŠ MI GLAVOM" Vojska udara, otvoriće vrata pakla!

24H

RUSI OTKRILI ŠTA IRAN KRIJE: Tajno oružje spremno da presudi Americi

1D

OVO JE MLADIĆ ZA KOJIM SE TRAGA ZBOG MASAKRA Trojica braće krvnički ubijena nožem! (FOTO)

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)
Foto: Prtnscrn

OVO JE KRILA OD JAVNOSTI Evo kako je Melina zaista izgledala na venčanju sa milionerom (FOTO)

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"
ATA Images

BOLNO PRIZNANJE HARISA DŽINOVIĆA NAKON RAZVODA: "Plačem i po 300 kilometara dok vozim!"

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije
Foto: Printscreen | Instagram

HITNO OPERISAN NAŠ PEVAČ Pojavila se prva fotografija nakon intervencije

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape
Printscreen/Pink tv

TRPEO NESNOSNE BOLOVE, PA IZVEDEN IZ STUDIJA Ovo su detalji stanja Predraga Sarape

Francuske atomske bombe stižu u Poljsku: EU i Rusija iz dana u dan sve bliže direktnom ratu  
Foto: Alo | Alo!
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,4 117,75
USD USD 99,34 99,64 99,94
CAD CAD 72,81 73,03 73,25
AUD AUD 71,22 71,44 71,65
GBP GBP 134,29 134,69 135,09
CHF CHF 127,57 127,95 128,34

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati