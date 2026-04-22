Američki predsednik Donald Tramp postavio je Iranu kratak rok da reši unutrašnje nesuglasice i vrati se pregovorima, a naredni dani mogli bi da budu ključni za dalji tok krize.

Prema informacijama koje prenosi Aksios, pozivajući se na američke zvaničnike, Teheran ima između tri i pet dana da izađe sa jasnim i jedinstvenim stavom.

U Vašingtonu smatraju da primirje ne može da traje unedogled i da bi bez konkretnog pomaka situacija vrlo brzo mogla ponovo da se pogorša.

Iako Bela kuća i dalje veruje da je diplomatsko rešenje moguće, najveći problem, kako navode, predstavlja to što u Iranu trenutno ne postoji jedinstven centar odlučivanja koji može da potvrdi konačan dogovor.

Zbog toga američka strana čeka jasan signal iz Teherana — da li postoji spremnost za nastavak pregovora ili će kriza krenuti u drugom pravcu.

Ovaj rok dolazi odmah nakon odluke Donalda Trampa da produži primirje, iako je ranije naglašavao da ne želi nova odlaganja.

Prema izveštajima Rojtersa i Aksiosa, američki predsednik je ipak pristao na dodatno vreme kako bi Iran pokušao da usaglasi stavove, dok su posrednici iz Pakistana nastavili da guraju pregovore ka novoj rundi.

Ipak, u Vašingtonu raste nezadovoljstvo zbog ponašanja Teherana.

Kako navodi Aksios, Iran je najpre signalizirao spremnost za nastavak razgovora, da bi se potom povukao i postavio nove uslove, uključujući zahtev za ukidanje američke pomorske blokade.

Takvi potezi dodatno su učvrstili uverenje američke strane da u Iranu ne postoji jedinstvena odluka.

I dok Tramp javno ostavlja prostor za dogovor, iza kulisa se jasno poručuje da vojna opcija i dalje ostaje otvorena.

Američka administracija računa da će pomorska blokada nastaviti da vrši snažan pritisak, dok se procenjuje da se ekonomska situacija u Iranu dodatno pogoršava.

Istovremeno, situacija na terenu ostaje napeta.

Prema navodima Rojtersa, Iran je zaplenio brodove u moreuzu ubrzo nakon odluke o produženju primirja, dok pregovori i dalje deluju krhko.

To znači da, uprkos formalnom zatišju, kriza između Vašingtona i Teherana i dalje traje — i da naredni dani mogu doneti preokret.