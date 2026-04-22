Libanska militantna grupa Hezbolah preuzela je odgovornost za današnji napad dronom na izraelske trupe u južnom Libanu, navodeći da je ciljala izraelski artiljerijski položaj na rtu Ras al-Bajada južno od Tira.

Hezbolah je naveo da je taj napad odgovor na izraelska kršenja primirja, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da je presrela dron koji je Hezbolah lansirao dron na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, kao i da nema povređenih.

Vojska navodi da taj napad predstavlja očigledno kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Hezbolah je u utorak lansirao više raketa na izraelske trupe u južnom Libanu, kao i dron na Izrael.

Izraelska vojska je saopštila da nije odgovorila na te napade, osim što je pogodila raketni bacač korišćen u napadu.

Libanski zvaničnici zatražiće jednomesečno produženje primirja tokom susreta sa izraelskim zvaničnicima sutra u Vašingtonu, izjavio je danas neimenovani libanski zvaničnik.

Zvaničnik je rekao da će "Liban zatražiti produženje primirja za mesec dana, prekid izraelskog bombardovanja" i posvećenost primirju, preneo je Tajms of Izrael.

Libanski predsednik Žozef Aun rekao je danas da su "u toku kontakti radi produženja perioda primirja" između Libana i Izraela koje je počelo prošle sedmice i ističe u nedelju.

Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar izjavio je danas da Izrael nema "ozbiljnih nesuglasica" sa Libanom uoči nove runde razgovora Bejruta i Tel Aviva koji će se održati u četvrtak u Vašingtonu.

"Doneli smo istorijsku odluku da pregovaramo direktno sa Libanom posle više od 20 godina" rekao je Sar, navodeći da je Hezbolah neprijatelj Izraela i Libana.