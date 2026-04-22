Sjedinjene Američke Države uputile su hitno upozorenje svojim državljanima koji se nalaze u Iranu, uz jasan apel da bez odlaganja napuste tu zemlju.

Kako navode američke vlasti, situacija na terenu je neizvesna, a postoji bojazan da bi vlasti u Teheranu mogle dodatno da otežaju ili čak onemoguće odlazak stranaca.

Građanima SAD savetovano je da što pre organizuju izlazak, posebno nakon što je iranski vazdušni prostor delimično ponovo otvoren.

Istovremeno, upozorava se da bi prilikom napuštanja zemlje mogli da se suoče sa dodatnim preprekama.

Američke institucije navode da postoji mogućnost da iranske vlasti ograniče izlazak ili uvedu posebne takse za napuštanje zemlje.

Posebna preporuka odnosi se na osobe sa dvojnim državljanstvom.

Državljanima koji imaju i iransko i američko državljanstvo savetuje se da Iran napuste koristeći iranski pasoš, kako bi izbegli dodatne komplikacije.

Ovo upozorenje dolazi u trenutku pojačanih tenzija, što dodatno podiže zabrinutost za bezbednost stranih državljana u regionu.