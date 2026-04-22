Iz godine u godinu ne jenjava broj saobraćajnih nesreća na putevima Srbije, a nije retko da u njima učestvuju i strani vozači. Stručnjak za rešavanje odštetnih zahteva Lazar Milošević objasnio je kako izgleda postupak naplate štete kada je nezgodu izazvao strani državljanin.

Naglasio je da većina osiguravajućih kuća iz Evrope i regiona ima svoje korespondente u Srbiji sa kojima sarađuju.

- Na primer, osiguranje vozača koji je iz Turske ima korespondenta ovde u Srbiji. Zahtev nakon sudara sa stranim vozačem se podnosi kao da se podnosi našem osiguranju, kao da je strani vozač u njemu osiguran - naveo je.

Dodao je da takva praksa pojednostavljuje proceduru jer nije potrebno prevoditi dokumentaciju niti je slati u inostranstvo.

- Proces je identičan kao da je domaće osiguranje, osim što je čekanje nešto duže. U slučaju sudara sa našim vozačem, osiguranje ima rok od 15 dana da odgovori na oštetni zahtev dok je kod korespondencije taj rok 42 dana - rekao je.

Takođe je objasnio da domaće osiguravajuće društvo isplaćuje štetu, a zatim potražuje sredstva od stranog osiguranja. Osvrnuo se i na situaciju kada strani osiguravač nema korespondenta u Srbiji.

- U takvoj situaciji naš vozač mora da se obrati Udruženju osiguravača Srbije. Oni nekad zahtev rešavaju direktno, a nekad se desi da mora preko specifične agencije koja sarađuje samo sa tim osiguranjem. U tom slučaju sudski tumač mora da prevodi svu dokumentaciju. Ona se nakon toga direktno šalje osiguranju stranog vozača - istakao je.

U tom slučaju, napomenuo je, proces traje duže jer je potrebno sprovesti kompletnu proceduru do kraja.

- Vozači bi trebalo da znaju da je za naplatu štete važno da se napravi što više fotografija sa lica mesta, posebno ako se radi Evropski izveštaj i da se slikaju dokumenta štetnika. To ubrzava proces. Može i bez toga ali dosta ubrzava proces ako se osiguranju odmah sve dostavi - zaključio je za Euronews Lazar Milošević.

Kada je reč o naplati štete nakon saobraćajne nezgode, vozač može ostvariti pravo na nadoknadu materijalne i nematerijalne štete, u zavisnosti od vrste oštećenja, bilo da je reč o vozilu, zdravlju ili ličnim stvarima, navodi advokat Nemanja Rodić.

Materijalna šteta podrazumeva štetu koja se može izraziti u novčanom iznosu i obuhvata:

oštećenje vozila, uključujući troškove popravke ili punu vrednost u slučaju totalne štete, troškove šlepanja, iznajmljivanje zamenskog vozila, kao i umanjenje vrednosti vozila nakon popravke

štetu na ličnim stvarima u vozilu, poput telefona, odeće ili laptopa

izgubljenu dobit, ukoliko povređeni zbog nezgode nije mogao da radi i time izgubio prihod

troškove lečenja, uključujući lekove, rehabilitaciju i prevoz do zdravstvenih ustanova

Nematerijalna šteta obuhvata:

naknadu za telesne bolove i povrede

naknadu za duševni bol i patnju zbog naruženosti ili invaliditeta

naknadu za pretrpljeni strah tokom i nakon nezgode

naknadu za duševne patnje usled smrti bliske osobe

naknadu zbog smanjenja životnih aktivnosti

Postupak naplate štete zavisi od načina ostvarivanja prava, da li se potraživanje podnosi preko osiguranja odgovornog vozača (obavezno osiguranje), putem kasko osiguranja ili direktno od krivca ukoliko nema osiguranje.

- Šteta se prijavljuje osiguranju vozača koji je kriv. Potrebno je priložiti Zapisnik policije ili Evropski izveštaj ako nije bilo policije. Takođe se prilažu saobraćajna dozvola, vozačka dozvola i lična karta. Obavezni su i dokazi o šteti kao što su fotografije, računi i medicinska dokumentacija. Na kraju se dostavljaju broj tekućeg računa i druge potrebne isprave - objasnio je Nemanja Rodić.