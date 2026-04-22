Najvažnije:

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je produžio primirje sa Iranom do završetka mirovnih pregovora — uprkos svom prethodnom zavetu da neće produžiti primirje.

Tramp je rekao da SAD čekaju „jedinstveni predlog“ od „podeljene“ iranske vlade. Putovanje potpredsednika DŽ. D. Vensa u Pakistan radi razgovora otkazano je za taj dan, prema rečima zvaničnika Bele kuće.

Tramp je rekao da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka, što je iranski ministar spoljnih poslova ranije nazvao „ratnim činom“. Predsednik SAD je rekao da bi ukidanje blokade potkopalo izglede za mirovni sporazum.

Viši iranski savetnik rekao je da produženje „ne znači ništa“ i da bi Teheran trebalo da odgovori vojno.

Iranski vojni komandant upozorio je susede u Zalivu koji pomažu iranskim „neprijateljima“ da će njihova naftna postrojenja biti meta.

Iran saopštio ultimatum

Teheran je spreman da pregovara "odmah" sa Vašingtonom ako SAD okončaju svoju pomorsku blokadu, kaže ambasador Iran pri UN Amir Saeid Iravani.

On je rekao da Vašington mora da okonča "kršenja primirja".

Iran je više puta pozivao SAD da prekinu blokadu i tvrdio da je to kršenje primirja, ali je predsednik SAD Donald Tramp do sada odbio da to učini.

Teheran pre produženja prekida vatre



Razne balističke rakete su paradirane u Teheranu tokom noćnih provladinih skupova, pre nego što je Tramp produžio prekid vatre.

SAD blokirale isporuku novca Iraku i obustavile deo vojne saradnje

Administracija američkog predsednika Donalda Trumpa blokirala je isporuke novca Iraku i zamrzla pojedine programe bezbednosne saradnje sa iračkom vojskom kako bi izvršila pritisak na Bagdad da raspusti milicije povezane sa Iranom, objavio je list "Volstrit džornal", pozivajući se na američke i iračke zvaničnike.

Prema navodima lista, zvaničnici američkog Ministarstva finansija nedavno su blokirali isporuku skoro 500 miliona dolara u gotovini - prihoda od prodaje iračke nafte, sa računa u Federalnim rezervama.

Agencija Rojters je navela da nije mogla odmah da potvrdi ove informacije, dok američko Ministarstvo finansija i Federalne rezerve nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Šarif zahvalio Trampu na produženju primirja

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif zahvalio je predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu što je prihvatio zahtev da se produži primirje sa Iranom. Šarif je na platformi X napisao da će Pakistan nastaviti "iskrene napore" ka postizanju rešenja sukoba kroz pregovore.

On je izrazio nadu da će obe strane nastaviti da poštuju primirje i da će, kako je rekao, biti u mogućnosti da tokom druge runde razgovora u Islamabadu postignu sveobuhvatan mirovni sporazum koji bi doveo do trajnog okončanja sukoba.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će produžiti primirje sa Iranom dok lideri te zemlje ne istupe sa jedinstvenim predlogom i dok se ne okončaju pregovori.

"Na osnovu činjenice da je vlada Irana ozbiljno podeljena, što nije neočekivano i na zahtev feldmaršala Asima Munira i premijera Pakistana Šebaza Šarifa, zatraženo je da obustavimo napad na Iran dok njegovi lideri i predstavnici ne izađu sa jedinstvenim predlogom", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

On je naveo da je stoga naložio američkoj vojsci da nastavi blokadu Ormuskog moreuza i da u svim drugim aspektima ostane spremna i sposobna, ali da će produžiti primirje dok takav predlog ne bude podnet i dok se pregovori ne okončaju, na ovaj ili onaj način.

