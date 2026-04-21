Predsednik SAD Donald Tramp je krajem marta naložio Ministarstvu za unutrašnju bezbednost (DHS) da koristi vanredna sredstva za isplatu radnika Uprave za bezbednost saobraćaja (TSA), koji su oko šest nedelja bili bez plata, što je izazvalo poremećaje na američkim aerodromima, prenosi Rojters.

Malin je izjavio za Foks njuz da će ta sredstva biti iscrpljena početkom maja.

"Ta sredstva će biti potrošena ako nastavimo ovim putem do prve nedelje maja, jer moj budžet za plate u DHS iznosi nešto više od 1,6 milijardi dolara na svake dve nedelje", rekao je Malin.

On je dodao da nakon naredne isplate "više nema vanrednog fonda, pa predsednik ne može da izda još jednu izvršnu uredbu kojom bi se koristio novac, jer tog novca više nema".

Zaposleni u TSA su, takođe, ostali bez plata tokom šest nedelja prošle jeseni, tokom ranije delimične blokade vlade.

U martu je višenedeljni zastoj u Kongresu doveo do toga da redovi za bezbednosnu kontrolu na pojedinim aerodromima traju i više od četiri sata, što je najduže u gotovo 25-godišnjoj istoriji TSA.

Više od 500 TSA službenika dalo je otkaz od sredine februara.