Prema istraživanju, 8,1 odsto kompanija u Nemačkoj ocenilo je da se suočava sa ozbiljnim rizikom koji ugrožava njeno poslovanje.

Rukovodilac istraživanja Ifo, Klaus Volrabe, izjavio je da ekonomska situacija u Nemačkoj ostaje napeta i upozorio da bi broj stečajeva mogao da ostane visok i u narednim mesecima zbog geopolitičke neizvesnosti.

Najkritičnija situacija zabeležena je u maloprodaji, gde čak 17,4 odsto kompanija navodi da im je opstanak ugrožen, što predstavlja novi rekord.

Institut navodi da je slaba potrošnja domaćinstava nadalje glavni problem, dok dodatni pritisak stvaraju rast internet trgovine i jeftini strani diskontni lanci.

Ukupno 11,6 odsto trgovinskih kompanija, uključujući veleprodaju i maloprodaju, strahuje da će biti prinuđeno da okonča poslovanje.

Istraživanje pokazuje da kompanije u svim sektorima najviše pogađaju slaba tražnja i manjak narudžbina, rast operativnih i energetskih troškova, kao i sve veće administrativno opterećenje.

U sektoru usluga, 7,6 odsto kompanija smatra da im je opstanak ugrožen, dok je u ugostiteljstvu taj udeo blizu 20 odsto.

Natprosečan rizik beleže i kompanije iz oblasti oglašavanja i istraživanja tržišta, gde 14,3 odsto firmi strahuje za budućnost.

U prerađivačkoj industriji Nemačke, udeo ugroženih kompanija blago je pao na 7,5 odsto, ali proizvođači i dalje trpe pritisak visokih cena energije i sirovina, kao i konkurenciju azijskih kompanija, navodi se na veb stranici Ifo.

Građevinski sektor takođe ostaje pod pritiskom, pošto je udeo kompanija koje strahuju za opstanak porastao na 7,3 odsto.

Slabija tražnja za stambenom gradnjom, dugi procesi izdavanja dozvola i oprez banaka pri odobravanju kredita dodatno opterećuju sektor.