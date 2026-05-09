Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u četvrtak da rast cena nafte i globalna energetska kriza ostavljaju "stravične posledice" na ekonomije širom sveta, upozorivši da bi cena nafte iznad 125 dolara po barelu mogla da izazove novu veliku glad u svetu.

Ugledni portal "Poltiko" potvrdio je reči predsednika Srbije da će cene hrane u svetu eksplodirati zbog rata u Iranu, kao i da se očekuju velike nestašice, a sa time su sagalasni i sagovornci Kurira.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra direktor Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da je predsednik Vučić u poslednje vreme više puta upozoravao da Evropu i svet očekuje period ozbiljne energetske i ekonomske, ali i nestabilnosti u pogledu hrane.

"Neki su takva upozorenja doživljavali kao preterano pesimistična ili preuranjena, ali razvoj događaja dokazuje da su njegove procene realne, iako to pojedini kritičari zbog svoje sujete ne žele da priznaju. Rast cena energenata i sve izraženiji pritsak na poljoprivrednu proizvodnju neminovno dovode do toga da se tema potencijalne nestašice hrane više ne posmatra kao teorija, već kao ozbiljan izazov za čitav kontinent. Analiza "Politika" pokazuje rastuću prehrambenu nesigurnost, opasnost od nestašica i potencijalne posledice po stabilnost cele Evrope. Ovo nije prvi put da teme o kojima mnogo pre drugih evorpskih ili svetskih lidera Vučić govori postaju teme glavnog političkog diskursa u celoj Evropi! Međutim, još važnije je da srpski predsednik zna da unapred prepozna negativne trendove i da pripremi državu, dok mnogi evropski državnici reaguju ne kada kriza zakuca, već tek kad uđe na njihova vrata. Zato je mnogo važno što imamo lidera koji se ne plaši da upozori na opasnosti i spremnost da donese važne odluke da predupredi sve negativne posledice krize," smatra Miletić.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije kaže da Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem nastoji da očuva poslovno-investicioni ambijent u zemlji i makroekonomsku stabilnost. On naglašava da sve ovo radi sa ciljem očuvanja srpske privrede dok ne dođe do oporavka evropske privrede.

"Želim da verujem da je eskalacioni potencijal ovog sukoba na Bliskom istoku iscrpljen, ne verujem da će doći do dubljeg sukoba i daljeg skoka cene nafte. Inflacija u Srbiji sada je na 2,8 odsto, a cilj Narodne banke Srbije je 2,3 odsto, plus-minus jedan procentni poen, a očekuje se da inflacija ubrza i bude do pet odsto do kraja godine. Napominjem da kada je krenuo rat u Ukrajini, taj broj je bio dvocifren, inflacija je bila veća od 10 odsto. To znači da, u pogledu inflatornog rasta ovo nije nešto najgore što se Srbiji desilo u poslednjih pet godina. Da pokušam da uprostim maksimalno: ljudi koji rade, recimo, u pružanju usluga ili roba takođe su potrošači. Ako oni u svojoj potrošnji osećaju pritisak zbog rasta cena nafte, oni će pokušati da podignu cenu svojih usluga i proizvoda što stavra tzv. spiralu inflacije," kaže Stanić i dodaje:

"Međutim, problem kod ove situacije je što evropska privreda usporava, a mi smo najviše vezani upravo za nju u pogledu izvoza, doznaka, investicija, a naravo i geografski. Evropa ima udar na svoju konkurentnost u odnosu na Kinu i može se desiti da pokušaju da smanji štetu po svoju privredu uvođenjem raznih carinskih barijera - zaključuje Bojan Stanić.

"Evropska unija je izgubila formalno 27 milijardi, sasvim izvesno 50 milijardi evra. Ovo je četvrti veliki šok zaredom koji dolazi. Da li smo nešto bolje to prihvatili nego neko drugi? Jesmo, zato što smo dobro radili u prethodnom periodu i imali finansijske bafere. Ali da li je dobro? Ne, nije dobro. Mi to osećamo i te kako danas," kazao je šef srpske države.