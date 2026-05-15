Cene dizela obično skaču brže od benzina kada dođe do globalnih kriznih situacija. Prema podacima američke Uprave za energetske informacije (EIA), od početka sukoba u Iranu do 6. aprila 2026. prosečna cena benzina porasla je za 1,11 dolara po galonu, dok je dizel poskupeo za 1,75 dolara. Ova razlika nije slučajna – ona odražava suštinsku razliku u ulozi koja dizel ima u globalnoj ekonomiji u odnosu na benzin.

Dizel je ključni element transporta, industrije i poljoprivrede, dok benzin uglavnom koristi putni saobraćaj i potrošači. Zbog toga, kada dizel poskupi, efekti se šire kroz čitav lanac snabdevanja, podižući troškove hrane, građevinskog materijala i potrošačkih proizvoda.

Manje zalihe dizela

Jedna od ključnih razlika je u rezervama. Zalihe destilatnih goriva, koje uključuju dizel i lož-ulje, obično su manje od zaliha benzina. To znači da čak i manji prekid u proizvodnji ili distribuciji dovodi do naglog rasta cena. Benzin ima veće skladišne kapacitete i sezonske obrasce potražnje, što mu daje veću fleksibilnost.

Globalna priroda dizela

Benzin je uglavnom regionalni proizvod – rafinira se i troši unutar istog tržišta. Dizel je drugačiji. On je globalno gorivo: pokreće brodove, kamione, vozove i tešku mehanizaciju, prevozi robu preko granica i koristi se u industrijskim procesima. Kada dođe do poremećaja na ključnim tačkama, poput Ormuskog moreuza, efekti se osećaju širom sveta. Čak i zemlje koje malo uvoze naftu sa Bliskog istoka osete poskupljenje dizela, jer se globalno trguje i njegova cena formira na svetskom nivou.

Šira i manje fleksibilna potražnja

Potražnja za dizelom je mnogo šira i manje elastična nego za benzinom. Ona obuhvata drumski i železnički transport, pomorski saobraćaj, građevinarstvo, rudarstvo, poljoprivredu i industrijsku proizvodnju. Ovi sektori ne mogu lako da smanje potrošnju ili pronađu alternative. Setva useva, transport robe i građevinski radovi ne mogu da stanu zbog viših cena goriva. Benzin, s druge strane, uglavnom koriste putnici koji mogu da odlože putovanja ili smanje potrošnju.

Tehnička ograničenja rafinerija

Rafinerije ne mogu jednostavno da povećaju proizvodnju dizela. Dizel se dobija iz različitih frakcija sirove nafte i proizvodnja zavisi od kvaliteta sirove nafte, kapaciteta za hidroobradu i stroge regulative za ultra-nizak sadržaj sumpora. Rafinerije često rade blizu maksimalnog kapaciteta, posebno u periodima visoke potražnje. Sezonski remonti dodatno ograničavaju fleksibilnost, pa čak i kada cene rastu, proizvodnja se ne može brzo prilagoditi.

Sezonski i strukturni pritisci

Dizel se suočava sa sezonskim pritiscima koji dodatno povećavaju cenu. Zimi se traži i za lož-ulje, dok u proleće i leto poljoprivreda i građevinarstvo dodatno povećavaju potražnju. Čak i van sezonskih vrhunaca, ciklusi u industriji, transportu i poljoprivredi održavaju visoku potražnju tokom cele godine.

Dizel prenosi inflaciju

Kao gorivo koje pokreće transport i industriju, dizel prenosi troškove kroz čitavu ekonomiju. Kada njegova cena poraste, rastu i troškovi prevoza robe, hrane i potrošačkih proizvoda, što direktno utiče na inflaciju. Benzin utiče uglavnom na individualne potrošače, dok dizel utiče na sve sektore.

Obrazac iz prethodnih kriza

Ovaj obrazac nije nov. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, cene dizela porasle su znatno više od benzina, upravo zbog kombinacije smanjenih globalnih zaliha i visokog učešća u transportu i industriji. Današnji poremećaji na Bliskom istoku i problem sa tankerskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz proizvode sličan efekat.

Zaključak

Dizel poskupljuje brže od benzina tokom kriznih situacija jer je tržište dizela zategnutije, globalno povezano i manje fleksibilno. To je gorivo koje pokreće ekonomiju – transport, industriju i poljoprivredu. Benzin je gorivo za potrošače, dok dizel oblikuje širu ekonomsku sliku i inflaciju, piše Forbes.