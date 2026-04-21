Politička scena u Mađarskoj i dalje je uzdrmana nakon neverovatne situacije na izborima — u jednoj izbornoj jedinici pojavila su se dva kandidata sa istim imenom, što je pokrenulo lavinu optužbi, uvreda i ozbiljnih političkih sukoba.

U izbornoj jedinici koja obuhvata Šarvar i okolinu u županiji Vaš, pored lidera Tise Petera Mađara, koji je osvojio vlast na nacionalnom nivou, kandidovao se i drugi Petar Mađar — nezavisni kandidat — koji je osvojio čak 909 glasova.

U toj istoj jedinici kandidat Tise izgubio je od predstavnika vladajuće stranke za samo 248 glasova razlike, što je dodatno podgrejalo sumnje i optužbe.

Optužbe za „očiglednu prevaru“

Lider Tise oštro je reagovao, tvrdeći da je reč o smišljenoj manipulaciji biračima.

— Mandat je osvojen očiglednom prevarom. Ovo nisu bili obični izbori, već svesno obmanjivanje birača — poručio je on, nazivajući drugog kandidata „lažnim Petrom Mađarom“.

On je otišao i korak dalje, zahtevajući da se mandat ospori i da se u toj izbornoj jedinici održe novi izbori.

— Ako postoji i minimum morala, mandat ne bi trebalo da se preuzme — naveo je, naglašavajući da će ovaj slučaj biti tema narednih godina.

Oštre reči i kontraudar vlasti

Na drugoj strani, odlazeći ministar Gergelj Guljaš uzvratio je žestokim rečima, nazvavši reakcije Tise „maloumnošću“ i „sramotom“.

— Da li je problem što postoji više ljudi sa istim imenom? Da li sada treba da zabranimo kandidature svima koji se tako zovu? — zapitao je Guljaš.

On je podsetio da u Mađarskoj postoji više ljudi sa tim imenom i prezimenom, te da bi svako ograničavanje kandidature bilo protivno demokratskim principima.

Rezultati jasni, ali tenzije rastu

Iako su izborni rezultati zvanično potvrđeni, političke tenzije ne jenjavaju. Guljaš je naglasio da je nova većina osvojila dvotrećinsku podršku i da bi trebalo da pokaže političku zrelost.

— Pobeda nikada nije konačna, a poraz nikada nije fatalan — poručio je, dodajući da ponašanje pobednika često više govori o njihovom karakteru nego sam rezultat.

Istovremeno, iz Tise su potvrdili da neće pokretati pravni postupak, jer bi to moglo da odloži formiranje vlasti.

Ovaj neobičan slučaj sa dva kandidata istog imena već je postao jedna od najkontroverznijih tema izbora i dodatno produbio političke podele u zemlji.